TV: Brand i Falkenberg - rök blåser in över arenan

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

En brand har utbrutit i Falkenberg. Och röken blåser in på arenan under mötet mellan FFF och Sirius.

Under onsdagen tog Falkenberg emot Sirius på hemmaplan i allsvenskan och mitt under matchen stördes spelarna.

På tv-bilderna syns hur ett höghus bredvid arenan börjar brinna samtidigt som rök tar sig in över arenan.

Höghuset är ett hotell som är under uppbyggnad och inga människor ska enligt C More bo i byggnaden.

Första halvlek spelades klart och slutade 0-0, vilket även blev slutresultatet.