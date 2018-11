TV: Brommapojkarna säkrade kvalspel med komfortabel seger mot Trelleborg

Matchstart 15:00, studiosändning från 14:00



Matcherna ser du i C Mores kanaler, eller på C Mores sajt/i C Mores appar.

Kalmar-AIK – Huvudsändning Fotbollssöndag

Sportkanalen 14:00-17:15

C More Live 5 14:00-17:45

Häcken-Norrköping

C More Fotboll 14:00-17:45

Studio inför match mellan klockan 14:00-14:50 och efter match från 17:00.

Övriga:

Malmö-Elfsborg C More Live 14:50-17:00

Östersund-Hammarby C More Live 2 14:50-17:00

BP-Trelleborg C More Live 3 14:50-17:00

Sundsvall-Dalkurd C More Live 4 14:50-17:00

Djurgården-Sirius C More Hockey 14:50-17:00

Örebro-Göteborg C More Golf 14:50-17:00