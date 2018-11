TV: Brommapojkarna vände och vann mot Elfsborg - kopplar greppet om kvalplatsen

Brommapojkarna låg inför mötet med Elfsborg under kvalstrecket. Men nu ligger Stockholmslaget på kvalplats - efter att ha vänt underläge till seger på Borås Arena.

Brommapojkarna fick annars en tuff start då laget fick en straff emot sig i den 20:e minuten. Den förvaltade Chinedu Obasi på bästa sätt genom att trycka bollen i nät.

Ställningen höll sig länge, men med 20 minuter kvar att spela kvitterade Philip Hellquist på nick. Det gav BP mod och ett par minuter senare hade man vänt på tillställningen. Kritsjan Floki Finnbogason höll sig framme och nickade in 2-1, vilket var ett oerhört viktigt mål. Fullträffen blev matchens sista och innebär att Brommapojkarna nu är på kvalplats eftersom Dalkurd förlorade mot Djurgården.

- Det är en match kvar och den är otroligt viktig. Det här var ett steg på vägen. De kämpar och kämpar och nu fick de bära frukt för det. Jag tyckte vi var oerhört bleka i den första halvleken. Gemensamt bestämde vi att gå upp på två forwards och det bar frukt. De spelade mer avslappnat och med ruggigt små marginaler och då är det svårt att komma in i press. Då måste vi tänja på oss ytterligare och det gjorde vi. Det var två fantastiskt fina mål vi gjorde, säger tränaren Roberth Björknesjö till C More efter matchen.

Två poäng skiljer Brommapojkarna och Dalkurd åt inför den sista omgången. BP avslutar med att möta Trelleborg, som redan har åkt ur allsvenskan.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr-Ellegaard - Holstm Nilsson, Dresevic, Manns - Boysen, Holmén, Gojani, Olsson, Karlsson - Obasi.

Brommapojkarna: Petric- Björkén, Figueroa, Öhman Silwerfeldt, Falkmar - Sandberg Magnusson, Söderström, Gustafsson - Brandeborn, Lahne, Hellquist