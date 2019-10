TV: Buya Turay frälste Djurgården efter misstänkt offsidesituation

Matchens första chans fick Djurgårdens Astrit Ajdarevic i fjärde minuten. Han kom i bra läge i boxen men sköt en bra bit över. Två minuter senare sköt IFK Göteborgs anfallare Lasse Vibe in bollen. Problemet var att han då var avvinkad för offside.

Offsiden var klart tveksam enligt reprisbilderna. I 27:e minuten osade det katt i Djurgårdens straffområde. Hosam Aiesh hittade Tobias Sana, som fick ett ypperligt läge men misslyckades helt med avslutet. Efter 32 minuter tvingades Blåvitt till ett tidigt byte. Nzuzi Toko byttes ut skadad och in kom unge Emil Holm.

Två minuter därefter bjöd Jacob Une Larsson Lasse Vibe på ett friläge. Dansken blev sopren med Tommi Vaiho. Istället för att gå på avslut försökte han att dra Vaiho, som vann duellen. Det blev inga mål i första halvlek men väl tre Djurgårdsvarningar. Mohamed Buya Turay, Elliot Käck och Aslak Witry drog alla på sig ostskivor i den rätt mediokra halvleken.

IFK Göteborg var framme och hotade direkt i andra halvlek, men det blev bara en hörna av situationen. Sju minuter in i andra halvlek fick DIF-spelaren Jonathan Ring en superchans. Yttern fick bollen framför mål, men brände jätteläget. Där var majoriteten av åskådarna säkra på att det skulle bli mål. I 55:e minuten fälldes Giorgi Charaisjvili av Jacob Une Larsson i Djurgårdens straffområde.

IFK Göteborgs spelare skrek på straff, men Kristoffer Karlsson blåste inte. Djurgården gjorde sitt första byte två minuter senare. Haris Radetinac kom in i Aslak Witrys ställe. I 68:e minuten bytte Stockholmslaget på nytt. Då var det Jonathan Augustinsson som ersatte Elliot Käck.

Efter 70 minuter spräckte Djurgården nollan i matchen. En omarkerad Mohamed Buya Turay dundrade in bollen efter en hörna varpå de tillresta Djurgårdsfansen firade genom att tända en mängd bengaler. Robin Söder kastades in i handlingen i 73:e minuten i hopp om att få till en kvittering. Alhassan Yusuf gick ut. Med sex minuter kvar av ordinarie tid genomförde Djurgården sitt sista byte. Kevin Walker kom då in och Astrit Ajdarevic klev av. Någon kvittering för hemmalaget kom aldrig. Det var inget skönspel men Djurgården höll undan och vann inför 13 438 åskådare. Segern gjorde att laget återigen gick upp i serieledning och kopplade greppet om guldet.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Da Graca, Eriksson, Wernersson - Yusuf, Erlingmark, Sana - Aiesh, Vibe, Charaisjvili

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielsson, Käck - Ulvestad, Karlström, Ajdarevic - Edwards, Turay, Ring