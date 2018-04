TV: Buya Turay hjälte i debuten när Dalkurd krossade Östersund

Östersund fick en tung start på matchen när viktige Hosam Aiesh tvingades utgå på grund av skada.

ÖFK:s anfallsspel var trevande i den första halvleken och inte så frejdigt som vi vant oss vid.

- Klart man har en hel del bollinnehav. Men egentligen utan slutprodukt helt och hållet, säger C Mores expert Jon Persson i sändning.

Dalkurd överraskade och var sylvasst i sina kontringar. Nyförvärvet Mohamed Buya Turay, som var spelklar efter att ha missat premiären, gav också laget ledningen.

Han dre förbi flera ÖFK-försvarare och placerade in 1-0 för Dalkurd stolpe in via Aly Keita. Klubbens första allsvenska mål någonsin.

Den andra halvleken var bara tio minuter gammal när Dalkurd utökade sin ledning. Yūichi Sugita hittade fram Oliver Berg i straffområdet. Berg placerade bollen mellan benen på en ÖFK-försvarare och tätt intill Aly Keitas vänstra stolpe.

Östersund fortsatte att ha väldigt mycket boll, men de allra heta chanserna uteblev. Storstjärnorna Ken Sema och Saman Ghoddos hade det väldigt svårt mot Dalkurds aggressiva försvar.

Med drygt fem minuter kvar av matchen kom sedan spiken i kistan för hemmalaget.

2-0-skytten Oliver Berg sköt från distans och på Aly Keitas retur höll sig 1-0-skytten Mohamed Buya Turay framme och stötte in bollen.

- Det finns starter och så finns det succéstarter. Buya Turay kvalar sig in i den senare kategorin, säger C Mores expert Jon Persson.

Segern är Dalkurds första någonsin i allsvenskan.

För Östersunds del har allsvenskan börjat tungt. Laget är just nu jumbo med noll gjorda mål framåt.

Startelvor:

Dalkurd: Demircan - Strand, Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Sugita, Amin, Berg, Ayaz - Lawan, Turay.

Östersund: Keita - Mukiibi, Pettersson, Papagiannopoulos, Widgren, Aiesh, Edwards, Nouri, Sema, Hopcutt, Ghoddos.

17.00.