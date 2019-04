TV: Buya Turay stor hjälte för Djurgården - sänkte Blåvitt i slutminuterna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Benjamin Nygren såg ut att bli poängräddare för Blåvitt.

Men i stället fick Mohamed Buya Turay iklä sig hjälterollen med ett sent 2-1-mål.

- Det var viktigt att vi tog tre poäng när vi var så pass dåliga, säger Dif-yttern Jonathan Ring till C More.