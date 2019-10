TV: Chansfattigt när Kalmar och AFC spelade noll lika

Första akten av den första halvleken var tämligen chansfattig på Guldfågeln Arena. En av de hetaste "chanserna" inledningsvis var när Kalmar ropade på straff efter 18 minuters spel. Efter ett långt inkast från höger ropade hemmalaget på straff då de menade på att gästerna tog bollen med handen - men domaren friade.

Det bjöds på en chansfattig första halvlek, matchens enda riktiga chans fick Nils Fröling från snäv vinkel - men gästernas Igor Levchenko stod emot.

- Det är svårt att komma igenom. Vi måste pressa dem hårdare och få in bollen i boxen och se till att vi är där, säger Nils Fröling till C More i paus.

Andra halvlek bjöd, precis som första halvlek, på väldigt få målchanser. Matchen präglades i stället av mycket kamp, bortslagna passningar och två hållna nollor - då mötet slutade 0-0.

Kalmar har med tre omgångar kvar att spela 23 inspelade poäng, tre poängs marginal ner till Sundsvall på kvalplatsen. AFC i sin tur är kvar som jumbo med sina 16 poäng.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.

Startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Aliti, V. Elm, Löfkvist, Agardius, Jakobsen, Romario, Johansson, Manns, Fröling, Herrem

AFC Eskilstuna: Levchenko - Kojic, Hodzic, Björkman, Kozica, Anaba, Tsveiba, Nnamani, Takahashi, Rashkaj, Nalic