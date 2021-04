TV: Chilufyas succé fortsätter - målskytt när Djurgården besegrade Elfsborg i premiären

Den allsvenska premiären ägde rum under lördagen, och under söndagen var det dags för fjolårstvåan och fjolårsfyran att inleda säsongen. Elfsborg tog emot Djurgården hemma på Borås Arena i ett tungviktsmöte tidigt inpå säsongen.

Djurgården kom till spel utan Isak Hien och Hampus Finndell, som båda drog på sig skador under träningsveckan, medan Erik Berg, Jesper Nyholm och Axel Wallenborg var långtidsskadade sedan tidigare. För Elfsborgs del var Simon Olsson, Leo Väisänen, Prince Isaac Kouame, Alexander Bernhardsson och Jack Cooper Love borta från spel.

När matchen blåstes igång fick Djurgården en drömstart. Efter bara tolv minuters spel mötte Aslak Fonn Witry upp ett vänsterinlägg från Niklas Bärkroth vid den bortre stolpen och sköt läckert in 1-0 till bortalaget på volley i nättaket.

I den 35:e minuten var Per Frick nära att kvittera. Johan Larsson avancerade framåt längs sin högerkant och levererade till slut ett inlägg med känsla mot den bortre stolpen, där Frick fanns. Anfallaren var sånär på att stöta in bollen i mål, men fick inte tag på den. Bollen rullade således ut till inspark för Djurgården.

1-0 stod sig in i halvtidsvilan, men drygt tio minuter in i den andra halvleken utökade Djurgården sin ledning. Kalle Holmberg serverade försäsongens succéspeleare Edward Chilufya i djupled, varpå Chilufya tog med sig bollen och säkert sköt in 2-0 bakom Rönning i Elfsborgs-målet.

Elfsborg pressade på för en reducering, men det närmsta man kom var mållinjen. Djurgårdsmålvakten Aleksander Vasjutin klev ut för att plocka ner ett frisparksinlägg, men nådde inte bollen - som nickades mot mål. Den var på väg att gå in till 2-1, men sedan dök Hjalmar Ekdal upp och lyckades rensa bollen på mållinjen.

Därefter blev det inga fler mål, utan matchen slutade 2-0 till gästande Djurgården. Stockholmarna reser hem till huvudstaden med tre poäng i bagaget inför nästa match med IFK Norrköping. För Elfsborg väntar Varberg på bortaplan i nästa omgång.

- Det var en tuff match, men vi spelade bra. Speciellt för att vara den första matchen för säsongen. Alla var på spelhumör och målen var fina, säger Chilufya till Discovery+ efter matchen.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Jarjue, Okumu, Strand - Holst, Römer, Gojani - Alm, Frick, Okkels.

Djurgården: Vasjutin - Witry, Une Larsson, Ekdal, Käck - Edwards, Schüller, Eriksson - Chilufya, Holmberg, Bärkroth.