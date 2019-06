TV: Christiansen kritisk efter nekad straff: "Klart det är straffspark"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Anders Christiansen föll i straffområdet - men blev nekad straff. I halvtid var dansken kritisk till Stefan Johannessons beslut. - Det är klart att det är straffspark, säger MFF-mittfältaren till C More.

Malmö FF ställdes under söndagseftermiddagen mot AIK borta på Friends Arena. Anders Christiansen tog sig i slutet av första halvlek in i straffområdet, men föll i en duell med Per Karlsson och ropade efter straff. Dansken var rejält irriterad ute på planen och höll i halvtid inte igen i sin kritik mot domaren Stefan Johannessons beslut.

- Det är klart att det är straffspark. Jag kommer in fri och har ingen anledning till att falla. Om det inte är straff när han tar på min högerfot, så vet jag inte när det är straff, säger Christiansen till C More i halvtid.

I anfallet innan straffsituationen, så hade AIK ett bra läge att gå mot mål. Sebastian Larsson drev upp bollen, men blev dragen i tröjan av Arnor Traustason. Trots det fick mittfältaren fram bollen till Henok Goitom som hade chans att gå mot mål, men då valde Stefan Johannesson att avbryta spelet och blåsa frispark. Det väckte irritation i AIK-lägret.

När MFF-tränaren Uwe Rösler fick se bilderna på siuationen efter matchen var han på det hela med vad han såg.

- Det är kontakt. Det är definitivt kontakt. Nu kan jag definitivt se att det är kontakt, säger Rösler till C More.

