TV: Dahlberg med tavla - när Blåvitt föll mot Viborg

IFK Göteborg spelade under lördagen lagets andra och sista träningsmatch under lägret i Spanien. Blåvitt, som tidigare i veckan slog norska Tromsø med 2-0, mötte den här eftermiddagen danska ligatvåan Viborg på Pinatar Arena och nyförvärvet Sebastian Hausner fick göra debut från start, samtidigt som Marcus Berg, som fram till i dag vilats från matchspel på grund av ryggproblem, gjorde sin första match under försäsongen.

Blåvitt och Viborg turades inledningsvis om att rulla boll utan att skapa något, och när matchens första målchans dök upp i den tionde minuten var det till Mikael Stahres lags nackdel. Viborg tog sig runt på högerkanten och därefter var Clint Leemans kylig framför mål till 1-0.

Viborg var därefter även nära att utöka i den 20:e minuten genom Ibrahim Said, som kom fri, men då stod Pontus Dahlberg för en fin räddning. Strax därefter prickade Alassane Jatta ribban, och i den 25:e minuten utökade Jacob Bonde till 2-0. Blåvitt hade det tufft och hade få anfall i första halvlek.

I halvtid gick Hausner och Berg ut till förmån för Adam Carlén och Johannes Selvén. Viborg hade fortsatt mycket boll, medan Blåvitt inte skapade något offensivt. I slutskedet stod Dahlberg för en tavla, då han av misstag spelade bollen till en motståndare, som fastställde slutresultatet till 3-0.

IFK Göteborg möter den 20 februari Utsiktens BK i första gruppspelsomgången i svenska cupen. Därefter väntar spel mot Gais och IFK Norrköping i gruppspelet.

IFK Göteborgs startelva: Dahlberg - Salomonsson, Bångsbo, Hausner, Wendt – Svensson, Hagen - Carneil, Thern, Norlin - Berg.