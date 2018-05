TV: Dahlberg om sista tiden i Blåvitt: "Det har varit känslosamt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Under söndagen gjorde Pontus Dahlberg sitt sista framträdande i Göteborg - för den här gången.

Och avslutningen har varit omtumlande för målvakten.

- Klubben betyder väldigt mycket för mig, så det är klart att det tog lite, säger målvakten till C More efter Blåvitts förlust mot Sundsvall.