TV: Dalkurd-sportchefen om hektiska sommaren: "Spelar ingen roll hur det går om inte klubben lever"

Dalkurd sålde under sommaren flera nyckelspelare. Målkungen Mohamed Buya Turay gick till Sint-Truiden i Belgien, Östersund köpte Rewan Amin, AIK gick för Heradi Rashidi - och japanen Yukiya Sugita flyttade till Tractor Sazi i Iran. Detta efter att klubbens stora finansiär, Kawa Junad, beslutade sig för att sluta pumpa in pengar i klubben, då Dallkurd inte ville gå med på hans kravlista - och plötsligt var behovet av pengar akut.

Adil Kizil hade, som sportchef, en hektisk sommar och såg totalt nio spelare lämna - medan sex kom in till höstsäsongen i allsvenskan.

- Med den truppen vi hade under våren, så fick vi ta till åtgärder för att kunna rädda klubbens överlevnad. Nu var det av första prioritet och inte det sportsliga. Det spelar ingen roll hur det går sportsligt om inte klubben lever om två månader, säger Kizil till TV4.

Under den hektiska perioden fick sportchefen även utstå en hel del kritik och hat, samtidigt som han hade det kämpigt privat med en skilsmässa.

Tänkte du någonsin i somras, att jag skiter i det här?

- Många gånger. Många, många gånger...

- Att jag skiter i det här eller att man börjar ifrågasätta sig själv.. När det blir så mycket eftersom att jag vet hur mycket det skrevs, så ska man undvika sociala medier och annat. Jag undvek så mycket jag kunde, men kom inte ifrån det. Då började jag ifrågasätta mig själv. Har de här presonerna rätt? Är jag en sådan börda eller ett problem för den här föreningen som jag typ har spenderat halva mitt liv i?

