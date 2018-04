TV: Dalkurd-tränaren bedrövad: "Jag har inga ord"

Dalkurds två snabba mål i den andra halvleken gjorde att man tog ett rejält grepp om matchen mot Örebro under måndagskvällen. Yukiya Sugita placerade in Mohamed Buya Turays fina framspelning till 1-0 – och en kort stund senare snurrade Buya Turay själv upp hemmalagets försvar och placerade in 2-0.

Men därefter föll nykomlingen ihop totalt och släppte in tre mål under matchens sista tio minuter. Segermålet kom av Kennedy Igboananike på övertid.

Azrudin Valentic, tränare i Dalkurd, var långt ifrån nöjd med sina spelares agerande i samband med målen.

- Grabbarna måste göra jobbet. Det går inte att på den här nivån släppa två mål på fasta situationer när vi vet utifrån vår scouting vilken yta de söker och vi har fyra, fem spelare på den ytan och ingen går på bollen, säger han till C More.

- Jag kan inte hoppa in och vinna den bollen och det gör ont. Vi släpper två onödiga mål och det tredje målet… herregud. Jag har inga ord just nu.

När den värsta besvikelsen lagt sig väntar en analys av vad som gick snett.

- Så klart är det en stor besvikelse, men nu måste man börja jobba igen, man måste analysera ordentligt, varför vi släpper två mål på fasta situationer och varför vi inte vinner en enkel rak boll när vi har starka spelare i luften. En enorm besvikelse.

Se intervjun med Valentic i spelaren.