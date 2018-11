TV: Daniel Sjölund stor matchhjälte för IFK Norrköping - sätter press på AIK

Inför matchen skiljde det fyra poäng mellan AIK och IFK Norrköping.Peking var piskat att vinna för att fortsatt chans på SM-guldet.

Men klubben satte sig i en prekär situation då man i halvtid låg under med 1-0 efter satt Johan Bertilsson hållit sig framme.

I den andra halvleken vände sedan Peking på tillställning och det var David Moberg Karlsson som visade sitt kunnande med två mål. ”DMK” gjorde först mål på ett inspel från Simon Thern. Ett par minuter efter det satte han dit 2-1 och därmed hade Peking fullbordat sin vändning.

Men därefter åkte IFK Norrköping på en kalldusch efter att Kennedy Igboananike kvitterat i slutet.

Med bara minuter bytte Jens Gustafsson in Daniel Sjölund i slutforceringen. Det gjorde managern alldeles rätt i. I sin sista match på hemmaplan klev Sjölund fram och fick en tå på bollen fram till 3-2.

- Herregud. Det var kul att bara få komma in och göra sista hemmamatchen. Men skönt att få med tre pinnar och sätta lite, lite press på AIK i alla fall. Den går in till slut, säger matchhjälten till C More.

Resultatet innebär att AIK nu måste vinna mot Sundsvall för att ta hem guldet.

Se Sjölunds avgörande mål i spelaren ovan.

Lagens startelvor:

Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Larsen - Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

Örebro: Jansson - Tranberg, Almebäck, Ring - Björnkvist, Gerzic, Rogic, Granlund - Bertilsson, Deprem, Besara