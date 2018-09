TV: Danielson om Djurgårdens insats mot Östersund: "Det är inte tillräckligt bra"

Djurgården förlorade med 2-0 hemma mot Östersund och har nu fem matcher utan vinst på hemmaplan. Efter matchen var Djurgårdens försvarare Marcus Danielsson besviken.

- Det är inte tillräckligt bra. De vann med 2-0 och vi skapade inte tillräckligt mycket chanser, samtidigt som vi släppte in mål. De kanske inte skapade så mycket, men det blev ändå 2-0. Det är lite för mycket, säger Dif-backen Marcus Danielsson till C More.

Djurgården ligger nu åtta i tabellen och har hamnat i ingenmansland i mitten av tabellen.

- Vi har hamnat där i mitten och har väl ingen chans på de högre placeringarna. Det gäller att vi tar oss samman de sista sex, sju matcherna och presterar bra. Det här är inte tillräckligt bra just nu. Publiken som kommer hit förtjänar mer, säger Danielsson.

Bägge Östersunds mål kom efter situationer där Djurgården missat spelare som smugit sig upp i straffområdet.

- Första är en liten kommunikationsmiss mellan oss i backlinjen där. Han får stöta in den alldeles för enkelt. Andra, är det väl Karim som, jag vet inte om han snubblad eller om han blir nertacklad innan andra målet. Men då blir det räknefel och han kommer fri på bortre och trycker in den, säger Danielsson

Djurgården kom till ett bar bra lägen, men fick inte bollen förbi Aly Keita i Östersunds mål.

- Det är den där sista lilla delen av skärpan som saknas. Vi har ett antal bra lägen men det känns inte som att vi träffar mål på de avslut vi har, säger Danielsson.

Det känns som att ni saknar vilja eller energi i laget, hur skulle du beskriv stämningen i laget?

-Nej, det tycker jag absolut inte. Vi har bra fart på träningarna. Jag tycker vi har bra go i laget. Det kändes bra på uppvärmningen och det är inte där problemet ligger tror jag.