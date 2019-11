TV: Danielsons fina utmärkelse - vinner Årets MVP: "Svårt att ta in"

Årets målvakt: Isak Pettersson, IFK Norrköping

Årets back: Marcus Danielson, Djurgårdens IF

Årets mittfältare: Anders Christiansen, Malmö FF

Årets anfallare: Nikola Djurdjic, Hammarby IF

Årets unga spelare: Alhassan Yusuf, IFK Göteborg

Årets MVP: Marcus Danielson, Djurgårdens IF

Årets tränare: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, Djurgårdens IF

Årets bortasektion: BK Häcken

Årets snyggaste mål: Jesper Karlsson, IF Elfsborg

Fotbollskanalens pris - Årets röst: Göran Rickmer, Hammarby IF