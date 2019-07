TV: Decimerat Hammarby föll mot Häcken - domslut i fokus på Bravida Arena

GÖTEBORG. Häcken vann över ett decimerat Hammarby, vars målchansutvisning på Mads Fenger Nielsen är omdiskuterad, med 2-0 inför 4897 åskådare på Bravida Arena. Därmed har Hammarby alltjämt inte vunnit borta mot Häcken sedan den 22 augusti 2005. - Jag tycker det är vår bästa match spelmässigt för i år, säger Alexander Jeremejeff till C More.

I åttonde minuten hettade det första gången till lite i matchen, då Godswill Ekpolo varnades för en sen satsning på David Fällman. Två minuter senare skapades den första riktiga chansen. Nikola Djurdjic fick till ett hårt skott utifrån och Peter Abrahamsson räddade till hörna.

I 21:a minuten fick Häcken en jättechans sedan Mats Solheim halkat. Daleho Irandust snodde bollen men fick sedan se sitt avslut blockeras. Returen gick ut till Alexander Jeremejeff, som missade bollen med några få centimeter. Hade han fått träff hade det med största sannolikhet blivit mål. Sex minuter senare sköt lagkaptenen Jeppe Andrup Andersen ett skott i hyfsat läge som Abrahamsson kunde fånga utan bekymmer. Häcken tvingades till ett byte redan i 37:e minuten. En skadad Kari Arkivuo ersattes av Adam Andersson.

Fyra minuter innan pausvilan skapade hemmalaget en ny målchans. Daleho Irandusts skott räddades, men bara minuten senare skulle Hisingslagets ledningsmål komma. Nasiru Mohammed fick ett fint läge - efter utmärkt förarbete av Paulinho - utanför straffområdet och avlossade en kanon som Davor Blazevic, som gjorde sin första match från start i allsvenskan denna säsong, var chanslös på. I 44:e minuten gick Alexander Jeremejeff omkull vid straffområdeslinjen. Efter ett sent beslut visades Mads Fenger Nielsen ut. En målchansutvisning som sedan dess har diskuterats flitigt. Paulinhos frispark tog i muren, men strax därefter skulle Häcken få en ännu bättre chans. Nasiru Mohammed hade möjlighet att bli tvåmålsskytt men sköt tätt utanför. Häcken gick till pausvila i 1-0-ledning.



Hammarby passade på att göra ett byte i paus. Varnade Imad Khalili utgick och in kom Vladimir Rodic. Häcken hade inledningsvis mer boll i andra halvlek, vilket inte var särskilt oväntat då Hammarby spelade med decimerat manskap. Men det var ”Bajen” som skulle få nästa stora chans. Peter Abrahamsson gjorde en makalös reflexräddning på en kanonnick från David Fällman. I 68:e minuten gjorde Hammarby sitt andra byte. Tim Söderström bytte av Darijan Bojanic. Häcken var sedan flera gånger om nära att utöka ledningen. Både Paulinho och Daleho Irandust var nära, men fick inte till hundraprocentiga avslut. Irandust hade tre avslut på kort tid, men inget resulterade. I 81:a minuten kom till slut Häckens 2-0-mål. Alexander Jeremejeff frispelades av Erik Friberg och sköt behärskat in bollen.



Tre minuter senare satte Häcken in Viktor Lundberg istället för aktive Daleho Irandust. I 86:e minuten kom också Gustav Berggren in för hemmalaget. Erik Friberg utgick. Hammarby gjorde även sitt sista byte i samma veva. David Fällman klev av och in kom Jean Carlos de Brito. Några fler chanser att skriva hem om skapades inte. Häcken vann till slut relativt komfortabelt och förlängde sin förlustfria svit mot Hammarby.

- Jag tycker det är en bra match. Jag tycker det är vår bästa match spelmässigt för i år, även om vi var en man mer. Men även innan det tycker jag att vi hittat luckor och rättvända spelare i rätt ytor som vi söker, säger Alexander Jeremejeff till C More efter matchen.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Hammar, Arkivuo - Friberg, Mohammed, Faltsetas - Irandust, Jeremejeff, Paulinho.

Hammarby: Blazevic - Solheim, Fenger, Fällman, Widgren - Bojanic, Andersen, Kacaniklic - Djurdjic, Khalili, Kjartansson.