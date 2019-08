TV: Delad pott efter Erik Fribergs kanonträff - Malmö en ribbträff från segern i jättedrama

GÖTEBORG. Matchen mellan Häcken och Malmö var en tajt och jämn historia som slutade 1-1 sedan Erik Friberg krutat in kvitteringen för hemmalaget. MFF hade en ribbträff på övertid men fick inte in bollen. - Det var nog en rolig match att se på, säger målskytten till C More.

Efter en händelsefattig öppningskvart tvingades Malmö göra ett byte. Jo Inge Berget fick högra låret hårt lindat och kastade in handduken. Behrang Safari trädde in i handlingen på ett tidigt stadium. Första halvfarliga chansen kom i 22:a minuten då MFF-mittfältaren Fouad Bachirou sköt ett skott som gick igenom många spelare innan det kunde fångas av Peter Abrahamsson. Fyra minuter senare fick gästerna straff sedan Anders Christiansen stoppats. Guillermo Molins steg fram och sköt - och Peter Abrahamsson svarade för en fin räddning! Han fick en hand på bollen, som styrdes i ribban och gick ut. Det var MFF:s femte raka straffmiss i allsvenskan i år. Abrahamsson räddade även en straff mot MFF i våras. Då var det Marcus Antonsson som han snuvade på ett mål. Abrahamsson tog också en straff mot GIF Sundsvall den 20 juli vilket gör honom till något av en straffspecialist. Efter en chansfattig första halvlek gick lagen av planen mållösa.



Tre minuter in i andra halvlek skapade Häcken en rejäl dubbelchans. Först blev Viktor Lundberg fri med Johan Dahlin, som räddade. Returen hamnade hos Daleho Irandust, som sköt över i kanonläge. Det var faktiskt Häckens första riktiga målchanser i matchen. I 57:e minuten tog Malmö ledningen. Anders Christiansen tryckte in bollen från nära håll sedan Peter Abrahamsson inte lyckats få undan den från farligt territorium. Fem minuter senare gjorde MFF sitt andra byte. Straffsumparen Guillermo Molins gick ut och in kom Markus Rosenberg. Minuten efter gjorde Häcken sitt första byte. Brassestjärnan Paulinho kom in och ut gick Ahmed Yasin. I 64:e minuten hade hemmalaget en jättechans. Adam Andersson blev fri till vänster i straffområdet och valde osjälviskt att passa bollen mot Alexander Jerejemeff, som dock inte nådde bollen vid bortre stolpen.



Häcken forcerade för att få fram en kvittering. I 74:e minuten blåste Mohammed Al-Hakim straff till Hisingslaget sedan Godswill Ekpolo gått omkull i straffområdet. Men efter samtal med sin assisterande domare ändrade huvuddomaren sitt beslut. Tilltänkte straffskytten Paulinho varnades i situationen. Direkt efteråt gjorde MFF sitt sista byte. Erdal Rakip bytte av Sören Rieks. Men Häckens forcering skulle ge utdelning. I 78:e minuten vräkte Erik Friberg snyggt in bollen i bortre krysset efter att Paulinhos nick först rensats. Man undrar om mittfältaren bara gör snygga mål. Han gjorde ju ett vackert mål även mot GIF Sundsvall.



Malmö-spelaren Oscar Lewicki styrde in 2-1 i 85:e minuten. Men Al-Hakim blåste istället frispark till hemmalaget på grund av gruff.

- Han tyckte det var lite gruff. Jag vet inte, men det är domaren som dömer och det är bara att acceptera. Jag hade velat ha mål, men det är inte mycket att göra, säger Lewicki till C More.

På stopptid hände det grejer. Först räddade Peter Abrahamsson en frispark från Anders Christiansen. Sedan träffade Oscar Lewicki ribban efter en tilltrasslad situation! MFF var nära segern där men 1-1 stod sig matchtiden ut. Det blev delad pott inför 4254 åskådare.

- Jag tycker att vi är det bättre laget och skapar tillräckligt med chanser för att vinna matchen, men nu får vi ladda batterierna. Vi har viktig match på torsdag och matcherna kommer titt som tätt. Det är inte mycket mer än att sätta sig i isbadet och köra på, säger Lewicki.

- Det var nog en rolig match att se på, kan jag tänka mig. Det var mycket chanser åt båda hållen och en ganska jämn match. och tyvärr får vi inte in första målet i början av andra halvleken som vi hade behövt för att vinna, säger Erik Friberg i C More.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Berggren - Yasin, Irandust, Lundberg - Jeremejeff.



Malmö FF: Dahlin - Brorsson, Nielsen, Lewicki, Knudsen - Berget, Christiansen, Bachirou, Rieks - Antonsson, Molins.