TV: Dibba frälste Bajen i derbyt - avgjorde på tilläggstid

Foto: C More.

STOCKHOLM. Djurgården såg ut att rädda en poäng i derbyt mot Hammarby.

Då lobbade Pa Dibba in 2-1 på tilläggstid och frälste serieledaren Bajen.

- Ett klassmål av mig. Jävligt skönt, säger Dibba till C More.