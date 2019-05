TV: Dif-tränaren: "Får inte släppa in sådana mål om vi vill vinna derbyn"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården föll med 2-0 mot AIK i Stockholmsderbyt.

Kim Bergstrand var besviken över försvarsspelet vid andra målet.

- Vi får inte släppa in sådana mål om vi vill vinna derbyn, säger han till C More.