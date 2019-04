TV: Djurdjic målade i derbyt - firade med gest mot Djurgården-klacken

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Hammarby-anfallaren Nikola Djurdjic spelade i eftermiddag från start i derbymötet med Hammarby på Tele2 Arena. Då behövde han bara 19 minuter på sig för att bli målskytt. Djurdjic mötte ett inspel bakom Djurgårdens backlinje av Imad Khalili, kom fri framför mål och satte bollen i nät.

Djurdjic, som bara minuter tidigare fick utstå glåpord av Djurgården-supportrar, firade då med att sätta ett finger bakom ena örat mot Djurgårdens klacksektion.

- Det var en fantastisk passning av Imad (Khalili) och jag fick faktiskt en knuff precis innan jag sköt, så jag är glad över att den gick in, säger Djurdjic till C More.

- Djurdjic fri i det läget är nästan så nära det går målgaranti, säger C Mores kommentator Åke Unger i sändningen.

Anfallaren var bara några minuter senare även nära att bli tvåmålsskytt, men den gången fick han se bollen gå i ribban och ut.

Se Djurdjics ledningsmål och firandet i spelaren ovan.