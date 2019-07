TV: Djurgården avgjorde sent - knappar in på MFF i toppen

STOCKHOLM. Djurgården skapade chans på chans mot Kalmar, men såg ut att få nöja sig med kryss. Då avgjorde kaptenen Marcus Danielson i 87:e minuten - och fick Tele2 Arena att explodera. - Sista halvtimmen var det bara ett lag på planen, säger Danielson till C More.

När Djurgården och Kalmar under måndagen spelade sin första match efter sommaruppehållet, på Tele2 Arena inför 12 717 åskådare, såg allting länge ut att sluta i ett kryss. Men med bara minuter kvar att spela nickade hemmalagets lagkapten Marcus Danielson in en hörna, och säkrade tre poäng.

Djurgården fick klara sig utan skadade Erik Berg och avstängde Jesper Karlström, och dessutom sattes målvakten Per Kristian Bråtveit på bänken. Tommi Vaiho fick chansen mellan stolparna istället.

- Tommi har varit mycket bättre sedan vi startade om och det är väl ingen hemlighet, som Bosse (Andersson, sportchef) bekräftade i dag, att "PK" haft intresse från MLS. Det är inte lätt att hantera alla gånger och har helt enkelt påverkat hans fokus, sa tränaren Thomas Lagerlöf till C More inför matchen.

Den första halvleken var chansfattig. Djurgården hotade med några halvfarliga skott som KFF-målvakten Lucas Hägg Johansson tog hand om, medan gästerna skapade sina bästa möjlighet precis innan pausvilan när forwarden Maxwell sköt en bit utanför från en position inne i straffområdet.

Djurgården skapade dock flera farligheter i inledningen av den andra halvleken. Men avsluten rensades antingen undan eller räddades/gick tätt utanför. I den 54:e minuten var sedan Marcus Danielson ytterst nära att nicka in 1-0 bortre hörnet på en frispark, men bollen strök precis utanför stolpen.

Därefter försökte hemmalagets tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf kasta om i laget för att få in ett ledningsmål, och bytte in Astrit Ajdarevic efter en timmes spel och vindsnabbe yttern Edward Chilufya i den 67:e minuten. Just Chilufya, som gjorde sitt första allsvenska framträdande för året efter att bland annat ha varit skadad, var nära att stänka in 1-0 redan efter mindre än en minut på planen. Från sin vänsterkant klev han då in i planen och avlossade ett skott som gick tätt utanför den bortre stolpen.

Med en kvart kvar att spela var även Ajdarevic nära att få bollen i mål, men hans avslut från långt håll gick också precis utanför målburen. Och i den 83:e minuten stod Lucas Hägg Johansson i vägen för ett annat vasst långskott från just Ajdarevic.

Men till slut kunde inte Kalmar stå emot längre. I den 87:e minuten nickade lagkaptenen Marcus Danielson in 1-0 till Djurgården på en hörna - och då fullständigt exploderade Tele2 Arena. Några minuter senare kontrade Mohamed Buya Turay in 2-0 för de blårandiga.

- Fantastiskt skönt. Vi visade sista halvtimmen att det bara var ett lag på planen. Det var absolut en rättvis seger, säger Marcus Danielson till C More.

Matchen slutade 2-0. Därmed går Djurgården om rivalen AIK i tabellen och kliver upp på en andraplats. Laget har fyra poäng upp till ettan MFF och två poäng ner till AIK, men en match mindre spelad än sina två närmaste konkurrenter.

- Vi är väldigt starka. Vi kommer vara med hela vägen, säger Marcus Danielson.

KFF har 13 inspelade poäng efter den här matchen. Ner till Gif Sundsvall på kvalplatsen är det två poäng.

- Fram till minut 70 kändes det rätt bra, sen blev de lite för tunga. De fick för många avslut och fasta situationer. Vi nertryckta i en period sen när de lyckades göra sitt mål, säger Kalmars tränare Magnus Pehrsson till C More.

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Elliot Käck - Jonathan Ring (Besard Sabovic 90), Fredrik Ulvestad, Kevin Walker (Astrit Ajdarevic 61) - Nicklas Bärkroth (Edward Chilufya 67), Mohamed Buya Turay, Haris Radetinac

Kalmars lag: Lucas Hägg Johansson - Emin Nouri, Viktor Elm, Fidan Aliti - Piotr Johansson, Romario, Rasmus Elm, Rafinha (Måns Söderqvist 55) - Maxwell (Papa Diouf 67), Nils Fröling (Isak Magnusson 76)