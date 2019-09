TV: Djurgården besegrade Gif Sundsvall - befäster serieledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården trummar vidare och gjorde processen kort mot Gif Sundsvall på fredagskvällen. Emir Kujovic gjorde på nytt mål och Djurgården fortsätter att toppa allsvenskan. - Det var en stabil match och vi får bra kontringslägen som vi utnyttjar, säger Djurgårdens målskytt Jonathan Ring till C More.

När startelvorna presenterades stod det klart att Djurgårdens tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf valde att ersätta avstängde Mohamed Buya Turay med Emir Kujovic på topp. Starten var Kujovics första för Djurgården sedan han anslöt till klubben i somras.

I Sundsvall gjorde tränare Tony Gustavsson tre förändringar jämfört med matchen mot Örebro. Dennis Olsson, Tobias Eriksson och Marc Mas ersattes av Pa Konate, Juan Ciercoles och Omar Eddahri.

Första halvlek skulle bli en ren målkavalkad med fyra mål inom en halvtimme.

27-årige Jonathan Ring vände om i straffområdet och skickade med vänsterfoten in ledningsmålet till gästerna lågt i högra hörnet. Prostesterna var stora från Gif-spelare efter en misstänkt handssituation i sekvensen före målet på Jesper Karlström.

Bara fyra minuter senare kvitterade Omar Eddahri, med förflutet i just Djurgården och blev också målskytt när lagen drabbade samman i den allsvenska premieärmatchen i våras på Tele2.

I 21:a minuten skulle bortalaget ta ledningen på nytt, Curtis Edwards slog ett inlägg som via nickskarv nådde Aslak Witry. Norrmannen tog emot bollen och skickade lågt in ledningen.

Några minuter senare hade Nicklas Bärkroth en jättechans att ge Djurgården ett tvåmålsöverläge men David Mitov Nilsson räddade friläget och så även returen.

Emir Kujovic, som även gjorde mål senast mot Helsingborg skulle på nytt bli målskytt. Han stod rätt placerad i straffområdet och skickade in 3-1 efter 30 minuter. En sannerligen målrik halvtimme där Djurgården utnyttjade hemmalagets defensiva brister.

- Vi har lite grann att jobba på i försvarsspelet, vi låter dem komma in mellan oss lite för ofta. Det är där de är skickliga. Men vi har gjort tre mål i första halvlek och har bud på fler. Vi är bra då vi får till spelvändningar, det gäller bara att fortsätta med det, sa Bärkroth i halvtid till C More.

Tony Gustavsson var starkt kritisk till sitt lags spel i första halvlek.

- Vi förlorar på tok för många dueller och närkamper. Vi pratade om det innan matchen men trots det går vi inte in ordentligt. Utan Mitov Nilsson hade matchen varit död nu, sa Gustavsson inför andra halvlek.

Om första halvlek bjöd på en rivstart var andra halvlek raka motsatsen. Efter kvarten spelad höll den annars så rutinerade Carlos Gracia på att ställa till det rejält. Ett löst hemåtpass tvingade Mitov Nilsson till dubbla räddningar igen men där lyckades han hålla tätt.

Så blev inte fallet tre minuter senare. Marcus Danielson slog upp bollen, Edwards direktskarvade till Kujovic på mittplan som helt ostört fick driva upp bollen och spela ut till Jonathan Ring. Ring som redan gjort mål i matchen avslutade ett vackert anfall genom att trycka in 4-1-målet i vänstra hörnet.

Ring var het matchen igenom och fick en chans att kröna ett hattrick men volleyträffen i straffområdet i den 88:e minuten blev inte som önskat. Det blev inte några fler mål i matchen och segern betyder att Djurgården befäster sin serieledning med sex omgångar kvar.

- Det är skönt att få göra två mål, första målet vänder jag upp och skjuter i bortre och andra får jag gå in i banan. Det var ett skönt och bra avslut, säger Jonathan Ring till C More.

I Gif Sundsvalls fall ligger man fortsatt sist i allsvenskan med 13 poäng.

Startelvor:

Gif Sundsvall: Mitov Nilsson - Tamimi, Björkander, Gracia, Konate - Ciercoles Sagra, Batanero, Blomberg - Wilson, Eddahri, Roige

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Ulvestad, Karlström - Bärkroth, Edwards, Ring - Kujovic.