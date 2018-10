TV: Djurgården bommade segerchansen - efter Rings grova miss

Djurgården har varit en riktig mardrömsmotståndare för Örebro under de senaste säsongerna. Laget kom in till söndagens möte med sju raka förluster mot Stockholmsklubben och Örebro hade inte tagit en poäng mot Dif sedan den 20 oktober 2014.

Men på söndagen fick den trenden ett stopp. Hemmalaget spelade nämligen 1-1 mot Djurgården efter att Nordin Gerzic ordnat kvitteringen i den andra halvleken, med ett avslut som gick i mål via Marcus Danielson.

Djurgården, som tog ledningen genom ett självmål av Filip Rogic i den första halvleken, saknade dock inte chanser att åter avgå med segern. Bland annat prickade laget vid ett tillfälle ribban – och den stora chansen fick sedan Jonathan Ring med knappa tio minuter kvar att spela. Jonathan Augustinsson hittade in till Ring, snett inåt bakåt, och i höjd med straffområdet hade Ring bara att sätta bredsidan till och placera in bollen i det närmast öppna målet – men avslutet gick över ribban. Värt att notera är dessutom att gästerna hade en boll i nät, men målet dömdes bort efter frispark. Matchen slutade 1-1.

- Första halvlek är kanske inte den bästa vi gör men jag tycker definitivt att vi rycker upp oss efter deras 1-1-mål. Vi har chanser att göra mål och ska göra mål, säger Kerim Mrabti till C More.

Mrabti menar att den rätt skärpan fattades.

- Ja tyvärr. Vi känner att vi har mycket chanser och trycker på ganska bra i andra halvlek, första halvleken är bara att glömma även om vi gör ett mål lite halvturligt, men jag tycker definitivt att vi har mycket att ta med oss från andra halvlek som vi gör bra men det är den sista skärpan och koncentrationen som saknas.

Lagens startelvor:

Örebro: Jansson – Tranberg, Almebäck, Ring – Björnkvist, Gerzic, Rogic, Granlund – Omoh, Igboananike, Besara

Djurgården: Vaiho – Gunnarsson, Une Larsson, Danielson, Augustinsson – Bärkroth, Ulvestad, Johansson, Eddahri – Badji, Mrabti

Du ser mötet mellan Örebro och Djurgården i C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 15:00.