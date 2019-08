TV: Djurgården ny serieledare – Walker hjälte mot Elfsborg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kevin Walker blev inbytt och sänkte Elfsborg till 1-0. Djurgården gick därmed upp i serieledning i allsvenskan. - Det är härligt att få vara den som är jagad, säger Dif-tränaren Kim Bergstrand till C More.

Djurgården bortaspelade under måndagskvällen mot Elfsborg på Borås Arena och hade vid seger chans att gå upp i serieledning i allsvenskan. Då fick bland annat Edward Chilufya, som senast stod för ett solomål mot Häcken, göra sin första allsvenska start i år, medan Elfsborg gjorde hela fyra förändringar i startelvan gentemot senaste matchen.

Men trots alla förändringar inledde Elfsborg bäst. Nyförvärvet Rasmus Alm hotade tidigt efter en kontring och testade Tommi Vaiho med ett avslut som målvakten tog. Elfsborg fortsatte att hota framåt, medan Djurgården åkte på ett rejält bakslag med ett tidigt byte på mittfältet. Astrit Ajdarevic bröt bollen från Per Frick, men blev sedan liggande i gräset och utrullad på bår. I stället kom Kevin Walker in i hans ställe på planen.

Djurgården tog därefter över mer och mer av bollinnehavet, men till en början utan att skapa riktigt heta målchanser. Edward Chilufya hotade med en cykelspark på en andraboll efter frispark, men fick se avslutet gå en bit utanför mål. Lite senare hotade yttern igen, men den här gången med ett lite farligare avslut som Elfsborg-målvakten Kevin Stuhr Ellegaard motade bort med en fin enhandsräddning. Därmed slutade första halvlek mållös.

- Jag tycker att vi skapade mycket fasta och var nära att komma igenom till riktigt farliga målchanser, så det är bara att fortsätta jobba på med bolltempot, sa Kevin Walker till C More i halvtid.

Fem minuter in i andra halvlek kom också Djurgårdens ledningsmål. Efter ett fint anfall hamnade bollen framför fötterna på Kevin Walker som på volley placerade in 1-0 för Stockholmslaget. Därmed fick Djurgården en drömstart på andra halvan av matchen.

- Jag tror att jag ska få den först av Elliot (Käck), men sedan hittar han en riktigt fin chipp, Buya (Mohamed Buya Turay) nickar ner den och då är det bara att få den på mål. Den går stolpe in och det var en ganska fin känsla där, skrattar Walker till C More.

Djurgården tryckte också, efter målet, på vidare för utökad ledning med ett par avslut utifrån, samtidigt som Elfsborg blev försvagat. Jon Jönsson fick bollen i huvudet i eget straffområde, svimmade av på planen och blev sedan utrullad på bår.

- När vårdarna kom in på planen var Jon Jönsson avsvimmad, men han har vaknat till och de har honom under stor uppsikt, men det ska inte vara någon fara, sa C Mores kommentator Patrik Westberg i sändningen.

Elfsborgs Marokhy Ndione fick i slutet av matchen ett bra läge för kvittering, medan Mohamed Buya Turay hade ett läge från nära håll för 2-0, men trots det letade sig bollen inte in i nätmaskorna igen och matchen slutade med 1-0-seger för Stockholmslaget.

- Vi spelade ganska långsamt första kvarten, 20 minuterna. De backcheckade oss och vi hade inte koll på sakerna, men därefter var det tålmodigt och vi jobbade på konsekvent. Vi spelade inte så snabbt som vi vill, men det blev bättre och vi fick lite fler spelvändningar. Sedan blev det ännu bättre i andra halvlek och gick lite snabbare i spelvändningar. Det är mer stabilt än superbra, säger Djurgården-tränaren Kim Bergstrand till C More.

Djurgården bärgade därmed tre nya poäng och gick upp i allsvensk serieledning. Djurgården har nu en poäng ner till Malmö FF och AIK på andra- och tredjeplats i serien, medan Elfsborg är åtta i serietabellen.

- Det är en tro för alla i hela föreningen att vi gör något rätt och jobbar hårt. Det är härligt att få vara den som är jagad. Vi har jagat nu i en lång tid. Nu är det vi som är först, så det är underbart, säger Bergstrand.

- Jag har haft ett par fina dagar här och fyllde 30. Man blir som ett vin, bara bättre med åren. Det var en underbar känsla. Grabbarna slet som fan där ute och vi förtjänar att ligga i toppen. Vi har ett kollektiv som jag tycker är starkast i Sverige just nu. Det gäller att vi fortsätter på samma våg och det kan se väldigt bra ut för oss, säger Walker.

Matchen slutade 1-0 till Djurgården.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Jönsson, Portillo, Kaib - Olsson, Ishizaki - Alm, Frick, Lundevall - Ndione.

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Ajdarevic, Ulvestad - Ring, Turay, Chilufya.