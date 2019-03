TV: Djurgården tappade 2-0 till förlust - förre AIK-anfallaren med drömmål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Djurgården såg ut att ha kontroll på händelserna i det allsvenska genrepet mot AFC Eskilstuna. Redan efter en halvtimmes spel tog Dif nämligen ledningen i matchen. Detta efter en jättebjudning av AFC-målvakten Mikhail Ivanov. Målvakten skulle rensa i väg bollen men tog alldeles för god tid på sig och Buya Turay kunde sno åt sig bollen och rulla in ledningsmålet för Djurgården.

Tidigt i den andra halvleken slog Buya Turay till igen. Mittbacken och lagkaptenen Marcus Danielson drev upp bollen från backlinjen och frispelade Buya Turay som enkelt placerade in 2-0 för gästerna.

AFC gav sig dock inte. Ousmane Camara rullade kallt in reduceringen - och sedan klev den förre Denni Avdic fram och levererade ett riktigt klassmål. Den förre AIK-spelaren tog emot och vände upp i höjd med mittlinjen. Därefter höll han försvararen borta och avancerade mot mål. Något överraskande för målvakten Tommi Vaiho, som stod en bit ut, valde Avdic att lätta bollen mot mål. Avslutet blev perfekt - och seglade in i nät.

Kort därefter fullbordade Eskilstuna-klubben vändningen genom att göra 3-2 på straff. Målskytt: Kadir Hodzic.

Djurgårdens lagkapten Marcus Danielson var efter matchen rejält besviken.

- Det var bra i en timme, sedan är det riktig dåligt sista halvtimmen. Dåliga beslut och vi tappar bollen i dåliga lägen. Då får de ställa om och göra tre mål, säger han till C More.

- Vi gör det för dåligt sista halvtimmen. Vi spelar med huvudet under armen och tror att allt ska lösa sig av sig självt.

I spelaren ses Avdic kvitteringsmål.

Lagens startelvor:

AFC: Ivanov – Hodzic, Björkman, Bobko, Camara, Loeper, Leon, Nnamani, Michel, Nalic, Ali

Djurgården: Vaiho – Witry, Danielson, Augustinsson, Käck – Ulvestad, Ajdarevic, Karlström – Ring, Buya Turay, Walker

