TV: Djurgården tog ny seger - årets första hemmaförlust för Kalmar

I Djurgården var prestigeförvärvet Erik Johansson spelklar, men fick börja matchen på bänken. För Kalmars brasseförvärv Jaja var inte alla papper klara, och han fick stå utanför truppen.

Djurgården tog ledningen redan i den fjärde minuten, då Jonathan Augustinsson överlappade till vänster i straffområdet, fick bollen och sköt 1-0 vid den första stolpen.

Målet var Augustinssons första någonsin i allsvenskan.

- Det var självklart kul. Jag har väntat på det här ett tag nu. Jag hade några farliga lägen mot Norrköping, men då ville inte bollen in. Så det var skönt att få in bollen nu, sade Augustinsson till C More i paus.

Bara ett par minuter efter 1-0-målet var Dif nära att dubbla ledningen när Dzenis Kozica kom fri med Lucas Hägg-Johansson, men KFF-målvakten kunde rädda.

I den 14:e minuten var det i stället nära att Kalmar kunde kvittera. Haris Radetinac stod för en felpassning på mittplan och ledde till att Papa Diouf kunde springa sig fri. Anfallaren rundade Andreas Isaksson i Djurgårdens mål men avslutet gick strax utanför.

I upptakten av den andra halvleken hade Aliou Badji ett jätteläge att öka Djurgårdens ledning med en nick i straffområdet, men nicken gick rakt på Hägg-Johansson som kunde rädda.

I minut 51 hade Jonathan Ring sedan ett jätteläge att måla mot sin gamla klubb, men ytterns avslut gick tätt utanför. Ring fick en ny jättechans i den 60:e minuten, med ett skott som tog i stolpens utsida.

Med kvarten kvar att spela bytte Kalmar in Rasmus Elm, som därmed gjorde sina första allsvenska minuter sedan april och omgång två i allsvenskan.

I Djurgården fick Erik Johansson göra debut, då han byttes in i matchens slutskede.

Kalmar hade ett par halvchanser att kvittera i den andra halvleken, men sett till chanserna var Djurgården närmare ett 2-0-mål än KFF var en kvittering.

1-0 stod sig matchen ut, och innebär att Djurgården nu är obesegrat i sin sex senaste allsvenska matcher, i vilka man vunnit fem av dem. Dif står nu på 24 poäng på 14 matcher i allsvenskan, vilket ger en fjärdeplats.

- Vi gör en bra och stabil match. Defensivt är det riktigt bra. Vi får jaga lite för mycket boll, vi måste vila lite mer med bollen så att vi får hålla den och låta dem jaga lite. Sedan skapar vi väldigt mycket, tillräckligt för att få in minst en till boll, säger Erik Johansson till C More efter matchen.

För Kalmar innebar resultatet årets första förlust hemma på Guldfågeln Arena. Man står kvar på 20 poäng på 13 spelade matcher.

I nästa omgång tar Djurgården emot Häcken hemma på Tele2 Arena, medan Kalmar möter Gif Sundsvall på hemmaplan.

Se Djurgårdens segermål i spelaren ovan.

Startelvor:

Kalmar FF: Hägg Johansson - Hallberg, Elm, Agardius, Akas - Magnusson, Hallberg, Romario, Eriksson - Söderqvist, Diouf.

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Une Larsson, Danielson, Augustinsson - Radetinac, Ulvestad, Karlström, Ring - Badji, Kozica.