TV: Djurgården vann mot Blåvitt - tre straffar och rött kort i kaosmatch på Gamla Ullevi

GÖTEBORG. IFK Göteborg vill helst glömma första halvlek mot Djurgården på Gamla Ullevi. Blåvitt släppte då in två mål, missade en straff och fick ett rött kort. I andra halvlek reducerade IFK Göteborg - men kom inte närmare än så. Djurgården vann med 2-1.

I åttonde minuten fick Djurgården straff sedan Kalle Holmberg fallit lätt i duell med Jesper Tolinsson. Straffspecialisten Fredrik Ulvestad klev fram och var säker från elva meter. Efter 13 minuter fick Blåvitts vänsterback Victor Wernersson ett läge i boxen, men sköt rakt på Per Kristian Bråtveit i Djurgårdsmålet.

I 20:e minuten var det återigen Wernersson var nära att kvittera. Denna gång gick hans skott tätt utanför högra stolpen. Fyra minuter senare blev Jesper Tolinsson utvisad efter att ha rivit ner en fri Kalle Holmberg. Det blev ingen rolig match för den unge mittbacken. I 28:e minuten var Djurgården mycket nära att göra 2-0. Kalle Holmbergs skott tog i stolpen och gick ut. Sex minuter senare kom dock ett andra mål från gästerna och det var Holmberg som gjorde det. Anfallaren stötte in bollen efter lite flipperspel i straffområdet.



Efter 35 minuter var det IFK Göteborgs tur att få straff. Noah Alexandersson gjordes ner av Jesper Karlström i straffområdet och det kom sedan en sen signal från Kaspar Sjöberg. Men det ville sig inte för Blåvitt. Giorgij Charaisjvilis straffspark räddades av PK Bråtveit. Minuten innan pausvilan borde Haris Radetinac ha gjort 3-0. Men mittfältaren lyckades kruta närskottet över ribban. Djurgården gick till pausvila i 2-0-ledning efter en minst sagt innehållsrik halvlek som innehållit två mål, två straffar varav en räddats och en utvisning.



IFK Göteborg gjorde två byten i paus. Adil Titi och Tobias Sana kom in och Mattias Bjärsmyr och Noah Alexandersson hade spelat färdigt. Mittfältaren Titi fick agera mittback. Åtta minuter in i andra halvlek var nära Kalle Holmberg att bli tvåmålsskytt. Strikern sköt över från nära håll. I 57:e minuten var Holmberg nära på nytt. Återigen gick avslutet över ribban. Efter en timmes spel gjorde hemmalaget sitt tredje byte. Hosam Aiesh ersatte straffmissaren Giorgij Charaisjvili.

Direkt efter bytet fick Blåvitt sin andra straff i matchen sedan Erik Berg dragit ner Sargom Abraham. Nyinbytte Aiesh fick chansen från straffpunkten och denna gång blev det mål. Strax efter var IFK Göteborg också nära att kvittera. Hosam Aiesh drev fram bollen och serverade Sargon Abraham, som fick iväg ett skott som PK Bråtveit kunde rädda.



I 73:e minuten avlossade Kalle Holmberg ett skott som räddades till hörna. Djurgården gjorde sedan ett dubbelbyte. Holmberg och Curtis Edwards gjorde plats för Emir Kujovic och Kevin Walker. Med kvarten kvar hade Jonathan Ring chansen att punktera matchen men sköt över. I 84:e minuten var Blåvitt nära att få till en kvittering, men Victor Wernerssons farliga inspel gick förbli samtliga i straffområdet. Minuten efter kom Elliot Käck in istället för Haris Radetinac i Djurgården.

I 89:e minuten fick IFK-talangen Oscar Vilhelmsson göra allsvensk debut. 16-åringen bytte av Sargon Abraham. Djurgården höll undan med vissa problem och vann med 2-1.

- Jag tycker vi gör en bra första halvlek, har jättebra kontroll. I andra halvlek tycker jag vi tappar spelet lite, blir lite pressat. Det är onödigt att ge bort så många frisparkar och straffsparkar, de skapar inte så mycket på andra lägen. Vi är lite ”dumma” i andra halvlek, men vi får höja oss till nästa match, säger Djurgårdens Fredrik Ulvestad till Dplay.

Resultatet innebär att Djurgården nu ligger på fjärdeplats i allsvenskan med tio poäng. Blåvitt å sin sida ärtia på åtta poäng. Djurgården ställs härnäst mot Falkenberg och IFK Göteborg möter Helsingborg.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Holm, Bjärsmyr, Tolinsson, Wernersson - Erlingmark, Yusuf - Lagermyr, Charaisjvili, Alexandersson - Abraham.

Djurgården: Bråtveit - Witry, Une Larsson, Berg, Augustinsson - Ulvestad, Karlström - Edwards, Ring, Radetinac - Holmberg.