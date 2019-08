TV: Djurgården vann seriefinalen mot MFF – Buya Turay och Vaiho matchhjältar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

MALMÖ. Mohamed Buya Turay behövde bara en bra målchans mot Johan Dahlin. Djurgården vann borta mot dåvarande serietvåan med 0-1, efter att MFF åter missat sin sjätte straff för året. - Det är fantastiskt, säger Tommi Vaiho till C More.

Serieledarna Djurgården mot Malmö FF, serietvåa inför omgången, på Stadion i Malmö hade exakt den laddningen i inledningen av matchen som man kunde förvänta sig.

Det small på rejält under de inledande fem-tio minuterna, innan det lugnade ner sig någon nivå. MFF hade ett visst övertag under första halvan av halvleken, Djurgården under den andra halvan, och det gick till 0-0 i halvtid. Lagen hade ungefär lika många skott, ungefär lika många chanser, och ungefär lika mycket boll.

- Bra intensitet, värdigt en toppmatch, sa Anders Christiansen till C More i halvtid.

- Fortsätter vi i det här tempot så ska det nog bli show.

Samtidigt drogs bägge lagen med ett par besvär. I Djurgården behövde högerbacken Aslak Witry lämna sent återbud, och ersättaren Jonathan Augustinsson fick tidigt i matchen en känning, även om han spelade vidare. MFF saknade Jo Inge Berget och Marcus Antonsson, så Arnor Traustason fortsatte på topp och han satte inte stor prägel på första halvlek.

Traustason, som gjorde sin tredje raka start på kort tid efter skadan, satte sig ner tidigt i andra halvlek och behövde bli utbytt, vilket drog ner anfallsantalet ännu mer.

När matchen stod och vägde så kom dock första målet. Djurgården ställde om snabbt, Haris Radetinac slog ett perfekt inspel till Mohamed Buya Turay, som tryckte in 0-1 fri mot Johan Dahlin.

Det var det som krävdes för att väcka MFF. Knappt tio minuter senare fixade MFF en straff, via Anders Christiansen, men för sjätte gången av sex möjliga i årets allsvenska så missade MFF. Markus Rosenberg sköt mitt i mål, och Tommi Vaiho blev kvar med benen och fick undan bollen till hörna.

- Vi hade pratat om det innan matchen. De har bommat fem straffar i rad och att den som skjuter säkert försöker sätta den säkert i mitten. Jag gick åt vänster och höll kvar benet, så det var skönt, säger Vaiho till C More.

MFF tryckte på för ett kvitteringsmål, och hade framför allt en chans via inhopparen Romain Gall, men ett trött Djurgården höll undan mot ett frustrerat MFF och vann med 0-1. Med nio omgångar kvar har de fyra poäng ner till AIK, och sex poäng ner till MFF.

- Det är fantastiskt. Vi jobbade hela laget, fick in en boll och vann matchen. Det är jätteskönt, säger Vaiho.

- Vi är ett lag som jobbar stenhårt för varandra och tror på det vi gör, fortsätter han.

Nu tycker även Vaiho att det finns gott om hopp om SM-guld.

- Om vi fortsätter så här - varför inte?, säger målvakten.

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson, Safari (75') – Beijmo (69'), Lewicki, Bachirou, Christiansen, Rieks – Rosenberg, Traustason (55')

Inhoppare: Molins (55'), Gall (69'), Knudsen (75')

Djurgårdens IF: Vaiho – Augustinsson, Danielsson, Une Larsson, Käck – Karlström, Ulvestad – Radetinac (88'), Edwards, Ring (69') – Buya Turay (82')

Inhoppare: Ajdarevic (69'), Kujovic (82'), Walker (88')