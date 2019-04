TV: Djurgårdens kapten utbytt efter otäck krock: "Hjärnskakning"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. En kvart in i matchen mot IFK Norrköping krockade Tommi Vaiho och Marcus Danielson.

Då föll Danielson till marken, fick bytas ut och ser nu ut att missa söndagens derby mot Hammarby.

- Han har drabbats av en hjärnskakning, säger Olof Lundh i C More.