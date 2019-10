TV: Domaren ändrar sig – visar ut Abubakari för sen tackling: ”Varför tog det så lång tid?”

Foto: Bildbyrån/C More

Mohammed Abubakari blev först varnad för en tackling mot Erik Friberg. Minuter senare ändrade domaren sig och visade ut HIF-mittfältaren. - Det är tragiskt men vi får leva med det, säger tränaren Olof Mellberg till C More.

Häcken hade tagit ledningen på straff när Helsingborg hotade i Häckens straffområde. Markus Holgersson blev stoppad och spelade in bollen mot mitten. Då kom Erik Friberg in precis före Mohammed Abubakari, vilket ledde till att HIF-mittfältaren träffade Häcken-diton över foten med en spark.

- Abubakari är något sent in i duellen och så blir det en oerhört upprörd stämning, säger C Mores kommentator Patrik Westberg.

Friberg fick vård medan domaren delade ut en varning för Abubakari. Efter tacklingen uppstod lite gruff mellan spelarna, där Paulinho och Alhaji Gero främst var inblandade.

Efter att ha konfererat med den assisterande domaren valde domare Patrik Eriksson att istället visa det röda kortet för Abubakari för tacklingen.

- Kom rött kort nu? Vem kommer med nya uppgifter till Patrik Eriksson? Det måste varit assisterande domaren, men varför tog det så lång tid? Det vet jag inte, säger Westberg.

- Visst kommer han sent in i duellen men är satsningen verkligen så våldsam att den kräver rött kort?

Markus Holgersson blev intervjuad av C More i halvtid och menade att den assisterande domaren tog beslutet. Själv tyckte han inte att tacklingen förtjänade ett rött kort.

Tränaren Olof Mellberg var betydligt mer irriterad.

- Det spelar ingen roll vad jag säger, ni ser själva. Ni som sett halvleken har sett domarens insats. Det är tragiskt, det är tragiskt. Uteblivit rött kort mot Djurgården, missad straff mot Sirius, massor av beslut. Allt från frisparkar till inkast och sedan matchavgörande beslut. Det är tragiskt men vi får leva med det, säger han till C More.

Både Gero och Paulinho blev varnade för delaktigheten i bråket efter tacklingen.

Se situationen i spelaren högst upp.

Matchen pågår och står 1-0 till Häcken.