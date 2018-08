TV: Domarens svar efter Elfsborgs ilska: "En ickesituation vid 2-2"

Det blev oavgjort, 2-2, mellan Djurgården och Elfsborg i allsvenskan under söndagen. Gästerna hade ledningen med 2-0 efter mål av Alex Dyer och Simon Lundevall – men Djurgården reste sig på nio och ordnade en poäng.

Djurgårdens första mål, som gjorde att man fick upp vittring på en kvittering, kom genom Fredrik Ulvestad på straff. Det var den assisterande domaren som beslutade att det skulle vara straff, efter att Haris Radetinac gått omkull i kamp med Stefan Ishizaki. Simon Lundevall i Elfsborg menade att straffen var felaktig.

- Jag tycker att vi gjorde en bra match i 65-70 minuter och vi tog ledningen med 2-0, men sen tycker jag att vi blev fega och de fick en jävla gratisbiljett in i matchen på straffen. Sen blev det jobbigt och de kom ikapp, säger han till C More.

Vilken uppfattning har du om straffsituationen?

- Han är nära honom i ryggen, men sedan faller han ju bara och linjedomaren tar den. Jag tycker inte att det var någon straff i alla fall, men jag får väl kolla reprisen.

Även Elfsborgs lagkapten och målvakt, Kevin Stuhr Ellegaard är besviken över Stefan Johannesson och hans domarteams insats. Dansken menar att de inte stod för en konsekvent bedömning.

- Jag orkar nästan inte prata om domarbeslut, för vi ska fokusera mer på oss själva, men jag tycker självklart inte att det är straff. Om det är straff så är det ju en exakt likadan situation på 2-2-målet. Där går "Jocke" (Nilsson) fram för att skjuta bort bollen och då krokar han (Kozica) i honom och sen sparkar "Jocke" på hans ben istället. Så är det straff ska vi ha frispark där. Är det inte straff, då ska vi inte ha frispark, säger Stuhr Ellegaard till Fotbollskanalen.

Domare Johannesson känner sig dock trygg i att det var rätt beslut att låta spelet fortsätta vid kvitteringsmålet.

- Straffen kan jag inte ta er igenom, för det är inte jag som tar den. Jag får förklarat för mig (från assisterande domaren) att han (Ishizaki) kliver in framför honom (Radetinac) och fäller honom. Men 2-2-målet är för mig en ickesituation. Det är en spelare som förlorar bollen, säger Johannesson.

Att de krokar i där ska inte generera i frispark?

- Nej, nej. Det är bara en duell som är vanlig, och han (Kozica) tar bollen och gör mål. Det är så jag tycker.

Se situationen i spelaren.