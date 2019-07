TV: Dubbel olycka för Kalmar - två spelare skadade efter att ha fastnat i gräset

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Matchen var bara 20 minuter gammal då Nils Fröling tvingades tacka för sig mot AIK. Kalmar-spelaren halkade, såg ut att fastna i gräset och föll olyckligt. Minuterna senare tvingades Fröling dessvärre kliva av på grund av någon typ av skada han ådrog sig i den situationen.

Magnus Pehrsson valde då att ersätta Fröling med Papa Diouf.

Drygt tio minuter senare fick Pehrsson möblera om på nytt. Den här gången var det Piotr Johansson som skadade låret, även han efter vad som det såg ut som, fastnat i gräset.

Johansson fick lämna planen på bår och ersattes av Isak Magnusson.

Matchen pågår just nu och sänds på C More Fotboll/cmore.se.