TV: Efter coronakaoset - Helsingborg tog viktig seger mot Djurgården

Fram till fyra timmar före avspark var det inte säkert om matchen skulle spelas. Ett beslut som mottogs med stark kritik från Helsingborgs-håll, då klubben har fyra bekräftade coronafall i truppen, och hade lämnat in en hemställan om att flytta på matchen.

- Överhuvudtaget tycker jag detta är oerhört illa skött. Jag tycker att hanteringen är bedrövlig och jag tycker det är oerhört märkligt att fatta ett beslut att spela match. Nu har vi två nya fall. Fotbollens verksamhet när det gäller att kunna genomföra match är tydligen större än coronabetydelsen - och det tycker jag inte är acceptabelt, sade HIF:s ordförande Krister Azelius till Fotbollskanalen efter beslutet om att spela matchen kom.

När matchen väl drog i gång skapades direkt flera bra möjligheter. Fyra minuter in i matchen skapade Djurgården den första målchansen. Jesper Nyholm serverade Edward Chilufya i djupled men anfallarens skott räddades till hörna av målvakten Alexander Nilsson. Hörnan blev farlig. Aslah Witry dök upp vid bortre stolpen och nickade utanför.

Minuten senare hade Helsingborgs mittfältare Brandur Hendriksson ett tungt skott som slank utanför vänstra stolpen. Och HIF fortsatte att trycka på framåt. Efter en kvart fick den färöiske landslagsmannens lagkamrat Alex Timossi Andersson ett fint skottläge i boxen men var inte nära att träffa mål. I 20:e minuten fick HIF en ny chans då Anthony van den Hurk avlossade ett skott som PK Bråtveit kunde fånga. Alex Timossi Andersson fick en ny chans efter 27 minuter, men träffade inte heller då mål.

HIF skapade en jättechans i nästa anfall och återigen var det Timossi Andersson som var framme och hotade. Denna gång fick han ett friläge som räddades av PK Bråtveit. I 34:e minuten slog Brandur Hendriksson ett hårt inlägg som nickades utanför av just det, Alex Timossi Andersson. Sex minuter senare nickade Anthony van den Hurk tätt utanför. Det saknades inte målchanser, men första halvlek förblev mållös.



Sex minuter in i andra halvlek hade Jesper Nyholm en nick som räddades av Alexander Nilsson. I 56:e minuten kom gästernas ledningsmål. Curtis Edwards forcerade in bollen efter ett inlägg från Jonathan Ring och Djurgården var i ledning.

Direkt efter målet byttes både Edwards och Ring ut mot Kalle Holmberg och Haris Radetinac. Men ledningen varade inte länge. Efter en timmes spel kvitterade Rasmus Jönsson. Jesper Nyholm tappade bollen. Jönsson snodde åt sig den, avancerade och prickade in bollen bakom PK Bråtveit.



I 71:a minuten tog Helsingborg ledningen. Ett inlägg från Martin Olsson nickades i mål av Anthony van den Hurk, som fick en smäll i samma veva och byttes ut mot Alhaji Gero. Med kvarten kvar fick Edward Chilufya ett superläge att kvittera sedan han vunnit bollen mot Alexander Nilsson och fått öppet mål, men träffade stolpen.

Djurgården bytte in Emir Kujovic och Elliot Käck och kämpade för att få in en kvittering. Men istället var det Helsingborg som drygade ut ledningen i 81:a minuten då Alhaji Gero vräkte in en hörna från Martin Olsson.



Minuten efter fick inhopparen Noel Mbo ett friläge, men då räddade PK Bråtveit. Djurgården ville haft straff för hands i 85:e minuten men domare Granit Maqedonci friade. Helsingborg vann med siffrorna 3-1. Den tidigare tabelljumbon tog därmed en viktig seger.

-Det är otroligt viktigt. Vi är i en jobbig situation, och vi behöver verkligen trepoängarna. Sen är det skönt idag att vi kan spela fotboll också och det inte bara är krigarsegrar, säger Rasmus Jönsson till Dplay efter matchen.

Startelvor:

Helsingborg: Nilsson - J. Ceesay, K. Ceesay, Martin Olsson, Eriksson - Hendriksson, Abubakari, Diskerud, Timossi Andersson - van der Hurk, Jönsson

Djurgården: Bråtveit – Witry, Nyholm, Berg, Augustinsson - Karlström, Ulvestad - Eriksson, Edwards, Ring - Chilufya