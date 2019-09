TV: Efter turbulensen i fjol - Rodic sänkte AIK i derbyt: "Det här var personligt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Vladimir Rodic sänkte AIK i derbyt. Efter matchen var han överlycklig. - Det här var personligt, säger han till C More.

När AIK vann SM-guld i fjol befann sig Vladmir Rodic och Nikola Djurdjic på ”Gnagets” guldfest. Efter att Vladimir Rodic sänkte konkurrenten med att göra båda målen i 2-1-segern var han överlycklig.

- Det var väldigt speciellt att göra mål mot just AIK. Jag sa inför matchen att det inte var personligt, men det var det, säger han till C More.

Vidare berättade 26-åringen, som fått sparsamt med speltid, att Hammarby nu är med i toppstriden på allvar.

- Folk kanske inte tror det, men vi är fan med i racet! Vi ska rida vidare på den här vågen nu.

