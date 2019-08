TV: Eklund om Nilssons blunders: "Något vi måste jobba med om vi ska hålla oss kvar"

Hampus Nilsson stod för två tveksamma ingripande mot Hammarby. De blev ödesdigra, då Falkenberg förlorade med 2-0. - Det är klart att det har varit tungt, säger målvakten till C More. - Det är något vi måste jobba på om vi vill hålla oss kvar, säger hans tränare Hasse Eklund.

Falkenberg mötte på måndagskvällen Hammarby. Topplaget Hammarby vann med 2-0, där bägge målen kom från Darijan Bojanics högerfot. Vid bägge målen stod också FFF-målvakten Hampus Nilsson för tveksamma ingripanden.

- Jag tycker det är svåra mål. Jag kan säga att tvåan tycker jag att jag ska ta, jag borde gå på bollbanan istället för att den går på en touch. Ettan är jag skymd och tar ett steg i sidled och hamnar helt enkelt på fel ben, säger Nilsson till C More.

C More: Det blir en del sådana mål under säsongen, hur har det varit?

- Det är klart att det har varit tungt. Det är jobbigt när vi släpper in så mycket mål. Men det är bara att jobba på och se varje match som en enskild händelse och inte samla ihop allt. Utan fortsätta gnugga på på träningar och det kommer att släppa, så är det bara.

C More: Hur påverkas du av kritiken som blir?

- Det är klart det blir (kritik). Men som sagt, varje grej är en enskild händelse och vi får bryta ner det och se hur jag kan utvecklas och göra det bättre nästa gång.

Hans tränare Hans Eklund menade efter matchen att hans lag spelade bättre försvarsspel än de två insläppta målen visade.

- Vi släpper in två mål alldeles för lätt. Det är en kvalitetsskillnad vi har, att dels gör vi inte mål framåt och dels släpper vi mål alldeles för enkelt bakåt. Det är något vi måste jobba på om vi vill vara kvar i den här serien, säger FFF-tränaren.

C More: Hur resonerade du kring Hampus Nilssons plats framöver?

- Vi får ta ett beslut efter varje match om alla spelare så klart. Han har klarat av sådana här situationer innan och det är en bra målvakt, så han kommer säkert tillbaka.

Se intervjun med Eklund i spelaren ovan och intervjun med Nilsson bland klippen nedan.