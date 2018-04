TV: El Kabir stod för dröminhopp - sänkte KFF i comebacken

BK Häcken spetsade nyligen truppen inför den allsvenska premiären med att plocka in anfallaren och allsvenska bekantingen Moestafa El Kabir från Antalyaspor och Turkiet. Han spelade senast i klubben under vårsäsongen 2014 och fick under eftermiddagen göra comeback för klubben i premiären mot Kalmar, men först en bit in andra halvlek.

Häcken inledde matchen med stor press mot bortamålet och var redan i den tionde minuten nära att ta ledningen i matchen, när Mohammed Nasiru mötte ett inlägg av Kari Arkivuo vid bortre stolpen och nickade i ribban. Därefter var Paulinho nära att ge laget ledningen med en cykelspark innan Alhassan Kamara brände två målchanser i straffområdet.

- Vi hade ganska många bra lägen, men hade inte turen på vår sida, säger Moestefa El Kabir till C More.

I andra halvlek hade hemmalaget inte samma utdelning chansmässigt. Kalmar var kompakt bakåt och släppte inte till lika mycket som i första halvlek, men drog i den 74:e minuten på sig en straff, när Chima Akas välte omkull Daleho Irandust i straffområdet.

- Jag behövde inte säga så mycket, jag tror att alla visste att jag skulle ta straffen. Om någon annan hade velat ta den, så hade jag släppt den, men jag såg inte att någon gick fram, så då tog jag den, säger El Kabir.

- Det var en lite onödig straff, inte själva straffen i sig, men främst försvarsspelet innan, då det egentligen inte var en farlighet, säger KFF-tränaren Nanne Bergstrand till C More.

Moestafa El Kabir, som blev inbytt tre minuter tidigare, var kylig från straffpunkten och rullade in bollen i mål till 1-0-seger för Häcken i hemmapremiären. Det var anfallarens första allsvenska mål sedan den 20 maj 2014, då han målade mot just Kalmar i allsvenskan.

- Det känns skönt att vara tillbaka. Vi har ett skönt gäng, samtidigt som jag känner många i laget sedan tidigare. Det viktigaste är att komma igång igen, spela matcher och precis som i dag att spela och göra mål, säger El Kabir.

Han anser sig snart vara tillbaka i toppform.

- Det kommer att dröja lite, kanske en eller två veckor. Det kommer sakta men säkert. Det var en bra start nu, bra att få känna på pulsen, tempot och sådär, säger El Kabir.

Se El Kabirs mål i spelaren ovan.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson – Andersson, Lindgren, Ojala, Arkivuo – Friberg, Irandust, Faltsetas – Mohammed, Kamara, Paulinho.

Kalmar: Hägg Johansson - Eriksson, V Elm, Agardius, Akas - Magnusson, R Elm, Herman Hallberg, Romario - Diouf, Fejzullahu.