TV: Elfsborg rasade ihop - upphämtning tände en gnista hopp för TFF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Hoppet om allsvenskan lever för Trelleborg.

I alla fall en stund till.

Mot Elfsborg kom laget igen efter 2-0-underläge och räddade en poäng.

- Det känns som att vi måste ligga under för att ge allt, säger poängräddaren Isak Jönsson till C More.