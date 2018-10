TV: Elfsborgs kollaps - tappade 2-0 till 2-4 borta mot Sirius

Elfsborg fick målvakten Kevin Stuhr Ellegaard skadad och ersatt av David Olsson. Olsson var också nära att släppa in ett mål direkt, när han rensade en boll på mållinjen efter en blockerad utspark.

Men Elfsborg kunde få in 1-0 kort därefter när Fredrik Holst försökte hitta en medspelare i straffområdet. Men istället var Tim Björkström där och styrde in bollen i eget mål.

Tio minuter senare blev Per Frick fälld i straffområdet och domaren blåste straff för Elfsborg. Den tog Chinedu Obasi hand om och rullade enkelt in bollen i målvaktens högra hörn.

Men Sirius tog sig tillbaka in i matchen när David Olsson inte kunde hålla Jonas Lindbergs skott. Anfallaren Moses Ogbu var först framme på returen och satte sitt sjätte mål för säsongen.

Kvitteringen kom tio minuter senare när Sirius fick en hörna. Hörnan nickades undan men Christer Gustafsson dök upp utanför straffområdet och placerade in ett hårt skott i det högra hörnet.

- Vi börjar starkt och tar tag i det direkt, precis som vi sa att vi skulle göra. Vi leder med 2-0 och jag vet inte om vi blir nervösa eller vad det är men det är inte bra, säger Elfsborgs Daniel Gustavsson till C More i halvtid.

- Det känns som att vi blir passiva. Vi skulle fortsätta köra och inte backa hem men det är precis det vi gör och då kommer vi släppa in mål.

Elfsborg fick den första chansen i andra halvleken när Obasi blev serverad ett läge i straffområdet. Men hans skott reflexräddades av Lukas Jonsson.

Istället tog Sirius ledningen efter en timmes spel när Ogbu slog en boll parallellt med kortlinjen och på bortre stolpen dök Mohamed Saeid upp, som helt fri enkelt kunde lägga 3-2 för Sirius.

Knappt tio minuter blev Moses Ogbu tvåmålsskytt när ett inlägg mot bortre stolpen som Sirelius nickade mot mål. Bollen studsade mellan David Olssons ben och dansade på mållinjen där Moses Ogbu dök upp och petade in sitt andra mål i matchen till 4-2 för Sirius.

- Vi gav bort de första 15-20 minuterna. Det var ett par domslut som inte var i vår fördel och vi tappade fokus på grund av det. Vi gnällde på domaren istället för att fokusera på spelet och innan vi visste ordet av det gjorde de två mål. Men vi kämpade tillbaka bra i första och forstatte i andra halvlek, säger tvåmålskytten Moses Ogbu i C More efter matchen.

Sirius gav sig själva mer utrymme i bottenstriden i och med poängen och ligger nu tre poäng före Brommapojkarna på kvalplatsen. Det var också Sirius blott andra hemmaseger för året.

- Vi har haft det jobbigt, och det har varit så ett tag. Men vi kan har kvalitét i det här laget, ibland så fungerar det inte bara. Just nu slåssvi för att hålla oss kvar och sen får vi ta allt annat efteråt, säger Moses Ogbu i C More.

Elfsborg ligger kvar elva i tabellen, nu bara två poäng före Sirius och fem poäng ner till kvalplatsen.

- När vi gör 2-0 så blir det som att faller vi hem och blir bekväma. Det är där vi tappar matchen. Vi ger Sirius taktpinnen och det är vi som ska hålla i den, säger Stefan Ishisaki i C More efter matchen.

Startelvor:

Sirius: Jonsson - Björkström, Eiswohld, Jarl, Pehrsson - Gustafsson, Åhman Persson - Lundholm, Lindberg, Lundholm - Ogbu

Elfsborg: Ellegaard - Holst, Dresevic, Nilsson, Kaib - Frick, Gojani, Holmén. Ishizaki, Gustavsson - Obasi