TV: Elm räddade poäng för Kalmar mot Brommapojkarna med frisparksmål

Kalmar tog emot Brommapojkarna hemma på Guldfågeln Arena, men det var gästerna som skaffade första chansen.

Efter knappt tio minuter fick Alexander Nilsson ett inspel från vänster, men det välplacerade skottet tog i stolpen och gick ut till inspark.

- Inspelet ska jag försöka trycka i första hörnet, men får den tyvärr i stolpen. Nästa gång går den in, säger Nilsson i C More i halvtid.

Fem minuter senare var det dags för Kalmar att träffa stolpen. Rasmus Elms frispark gick igenom muren, men tog i stolpen istället för att gå in.

Alexander Nilsson ville i halvtid se att Brommapojkarna skulle hålla i bollen inom laget mer i andra halvlek.

- (Vi skulle vilja) Vila lite mer på bollen så tror jag att de kommer bli ännu mer stressade så kommer vi hitta ännu mer lägen, säger Nilsson i C More.

Kalmar inledde andra halvlek bäst, men det var Brommapojkarna som gjorde första målet. Efter 55 minuter kom en längre boll upp mot 16-årige startdebutanten Jack Lahne som slet sig loss från Viktor Elm och sedan placerade in bollen bakom Hägg-Johansson i Kalmars mål.

Men Kalmar skulle replikera snabbt. Rasmus Elm fick chansen på frispark igen och den här gången missade han inte. Istället skruvade han in bollen i det första hörnet.

- Vi har inte fått så många frisparkar runt straffområdet så det var dags att sätta den när vi fick den, säger Elm efter matchen i C More.

Kalmar hade de bästa chanserna på slutet och tryckte på för att avgöra, men kom aldrig närmre än ett skott en bit utanför av Romario.

- Det märks att de är nöjda med ett kryss och ja, vi är inte nöjda med ett kryss, säger Rasmus Elm i C More.

Gustav Sandberg i Brommapojkarna tyckte att laget jobba sig in i matchen på ett bra sätt.

- Det är absolut inte vår bästa insats spelmässtigt, men vi krigar på hela matchen vilket är det vitkigaste. Så kommer spelet, det har vi i oss, säger Sandberg i C More efter matchen.

Brommapojkarna tog sig tillbaka över kvalstrecket i och med poängen och ligger nu på trettonde plats i allsvenskan. Kalmar ligger kvar som tia.

Startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Dyrestam, V.Elm, Agardius, Stenmark - Romario, R.Elm, Froling - Hiago, Diouf, Söderqvist

Brommapojkarna: Petric - Björken, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg Magnusson, Gustafsson, Hellqvist - Brandeborn, Lahne, Nilsson

Matchen började klockan 15.00 och sänds på C More Live och streamas på C More.se.