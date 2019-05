TV: Elyounoussi stor derbyhjälte för AIK - sänkte Dif med kanonmål

STOCKHOLM. Tarik Elyounoussi är söndagens stora derbyhjälte. Norrmannen blev tvåmålsskytt i AIK:s 2-0-seger över Djurgården. - Alltid skönt att vinna derbyn, säger Elyounoussi till C More.

Inför 21 127 åskådare på Tele2 Arena tog Djurgården under söndagen emot AIK. Bortalaget vann med 2-0, efter två mål av Tarik Elyounoussi.

- Vi har börjat lite trögt, det här var väldigt viktigt för oss, säger Elyounoussi till C More.

Den första halvleken var till stora delar händelsefattig. Djurgården hade mest boll men skapade få farligheter. Närmare än ett långskott från Aslak Fonn Witry som AIK:s målvakt Oscar Linnér utan besvär kunde styra ut kom inte hemmalaget ett mål.

På tilläggstid i den första halvleken var dock AIK nära att näta, två gånger om. Först slarvade Djurgårdens vikarierande mittbacken Fredrik Ulvestad (Erik Berg var avstängd och Marcus Danielson inte tillgänglig efter sin hjärnskakning) med bollen på ett sätt som gav Jack Lahne ett friläge, men den inlånade AIK-forwarden dröjde för länge med sitt avslut och hanns upp av Jacob Une Larsson.

Någon minut senare blev Lahne frispelad inne i straffområdet men då räddade Djurgårdens målvakt Per Kristian Bråtveit avslutet.

- Båda chanserna som vi fick ska jag sätta, eller passa tillbaka och göra en chans av. Men det blev ingenting av det. Först tog jag för lång tid på mig och sen kollade jag inte upp var mina lagkamrater fanns. Jag är besviken på min första halvlek, sa Lahne till C More i paus.

1-0 till AIK skulle dock komma. I den 51:a minuten hann ytterbacken Daniel Sundgren upp en boll precis nere vid kortlinjen på offensiv planhalva, och lyckades slå in ett inlägg till en fristående Tarik Elyounoussi. Norrmannen tryckte då bollen längs med marken och in i nät.

Efter att ha bjudit på ett långskott tätt utanför ena stolpen i den 59:e minuten hittade Elyounoussi målet igen några minuter senare. Sebastian Larsson slog då en frispark vid mittplan in i straffområdet, dit just Elyounoussi rusat in utan att bli uppfångad av någon motståndare. Den norske landslagsmannen lobbade (på första touchen) in 2-0 i bortre hörnet.

- En vaken löpning när Djurgården står och sover. Så snyggt gjort. Han har koll på bollen, var han löper, var målvakt står… Ett otroligt vackert mål, sa expertkommentatorn Anders Andersson i C Mores sändning från matchen.

- Det är två spelare som spelar A-landslagsfotboll som gör det. Det är riktigt, riktigt hög nivå, säger AIK-tränaren Rikard Norling om andra målet.

Elyounoussi själv om sina mål:

- Det första målet var svårt, men jag träffade jättebra. Det andra målet har vi jobbat på i träning. När vi har frispark så kollar vi på varandra och sen kör vi.

Djurgården försökte därefter gå framåt för en reducering och kvittering, men lyckades aldrig överlista Oscar Linnér i gästernas mål. I och med dagens resultat går AIK om Djurgården i tabellen. AIK står nu på 14 poäng, precis som ettan Häcken. Djurgården har tolv poäng.

Djurgårdens lag: Per Kristian Bråtveit - Aslak Fonn Witry, Fredrik Ulvestad, Jacob Une Larsson, Elliot Käck - Jesper Karlström, Astrit Ajdarevic - Haris Radetinac (Jonathan Augustinsson 83), Kevin Walker (Nicklas Bärkroth 46), Jonathan Ring - Mohamed Buna Turay

AIK:s lag: Oscar Linnér - Panajotis Dimitriadis, Per Karlsson, Karol Mets - Daniel Sundgren (Heradi Rashidi 75), Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Tarik Elyounoussi, Anton Salétros - Henok Goitom, Jack Lahne (Rasmus Lindkvist 78)