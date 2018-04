TV: Engvall besviken: "De skapade ingen chans"

IFK Göteborgs nygamle anfallare Gustav Engvall gjorde under tisdagskvällen comeback mot Hammarby på Gamla Ullevi. Han ersatte i den 74:e minuten Vajebah Sakor och var i slutet av matchen nära att måla efter ett inspel i straffområdet, men brände målchansen och fick kliva av planen med en 1-2-förlust.

- Jag kunde gått in där, var någon halv sekund sen, annars hade jag satt den. Det är inte långt ifrån, tråkigt. Torsk med 1-2 i min debut, det är tråkigt, säger Engvall till C More.

Engvall kunde knappt tro sina ögon när Jiloan Hamad avgjorde på övertid.

- Jag tänkte att, "det är väl inte sant". Jag tycker inte att de skapade någon chans. Vi tappade bollen i dåliga lägen och det är så de skapade sina chanser. Vi ger dem den här matchen, så det är tråkigt, säger Engvall.

Däremot tyckte han att det var roligt att få springa in på Gamla Ullevi igen.

- Det var speciellt, känns som jag gjort det några gånger. Det var ett tag sedan senast, men jag känner mig som hemma. Det var jättekul, även om det i slutändan inte blev så roligt.

Engvall har under vintern haft svårt att få speltid med Bristol City i Championship och har därmed en liten bit kvar till att han kommer toppform igen.

- Jag har bara varit här i en vecka och de har haft en försäsong. Jag har lite att lära och lite att snacka om med Poya (Asbaghi), samtidigt som vi har flera nya spelare, men allt eftersom kliver vi in mer och mer. I dag gör vi en okej match, men förlorar ganska snöpligt, säger han.

- Det är klart att det är lite kvar till formtoppen. Jag har inte jättemånga minuter 2018. Nu bygger jag upp det sista med ett bra team från Göteborg, så det kommer allt som allt, fortsätter han.

