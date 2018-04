TV: Engvall hjälte i startcomebacken - sköt Blåvitt till segern mot Dalkurd

Sent under vinterns transferfönster stod det klart att IFK Göteborg lånade in Gustav Engvall från engelska Bristol City. Engvall, som under sin första sejour i Blåvitt lämnade sommaren 2016, fick i kvällens möte med Dalkurd på Gamla Ullevi göra sin första allsvenska start sedan återkomsten, vilket skulle visa sig vara ett lyckat drag av tränare Poya Asbaghi.

Dalkurd var dock nära att ta ledningen tidigt i matchen. Mohamed Buya Turay sprang till sig ett friläge, men avslutade precis utanför.

Det var i stället IFK Göteborg som skulle ta ledningen i matchen. På stopptid i den första halvleken satte Gustav Engvall 1-0, hans första mål sedan han kom tillbaka till klubben inför säsongen.

- Alla vet att jag inte har spelat så mycket i England och haft en tuff tid där. Nu har jag kommit tillbaka till där jag kommer ifrån fotbollsmässigt och satte 1-0 i min första start efter två års frånvaro - det är fantastiskt. Jag tror att det syntes lite på målgesten också, det släppte, liksom, säger Engvall till C More i paus.

Blåvitts ledning stod sig matchen ut och gav dem säsongens andra trepoängare. Segern var också nye tränaren Poya Asbaghis första på hemmaplan i allsvenskan med sin nya klubb.

- Det här har man väntat på. Det är så klart skönt att ta en viktig trea. Det är en så jäkla tajt allsvenska i år, så alla trepoängare är guld värda. Kan vi knipa dem på hemmaplan inför våra fans som är otroligt stöttande och sjunger non-stop... det är den bästa känslan, säger Blåvitts tränare Poya Asbaghi till C More.

Om Engvall säger Asbaghi så här:

- Han kommer mer och mer in i matchform och orkar fler och fler minuter för varje vecka som går. Det var kul att se.

För Dalkurd blev kvällens förlust den tredje på de fyra inledande allsvenska matcherna.

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlberg - Starfelt, Calisir, Eriksson - Salomonsson, Affane, Sakor, Wernersson - Hysén, Engvall, Diskerud.

Dalkurd: Demircan - Strand, Löfkvist, Ceesay, Jasarevic - Sugita, Amin, Tranberg - Marzouk, Turay, Pllana.