TV: Falkenberg åker ur allsvenskan - trots drömstarten

80 sekunder hade gått när hemmalagets Tobias Skoglund vräkte sig fram och styrde in 1-0 via stolpen. Drömstarten till trots tilläts Mjällby att komma in i matchen. Efter 37 minuters spel kvitterade Jacob Bergström från nära håll.

En kvart in på andra halvek tog gästerna ledningen genom Max Watson. Men John Chibuike, som spelade fram till 1-0-målet, kvitterade i den 70:e minuten. Falkenberg hade en bra period i mitten av andra halvlek men fick inte in segermålet de skulle behöva i kampen om en kvalplats.

Den kommer istället Kalmar FF ta, sedan de spelat 0-0 mot Häcken och Falkenberg släppt in 2-3 i den 90:e minuten. Återigen var Bergström framme och petade in segermålet på en målvaktsretur.

Falkenberg kommer sällskapa Helsingborg till superettan efter två år i allsvenskan. Kalmar FF spelar kval mot Jönköpings Södra, medan segern för Mjällby innebär att de slutar femma. Den högsta placeringen i allsvenskan någonsin för laget från Listerlandet.

- Vi har varit i botten hela tiden och slitit, tyvärr gick det inte vägen. Vi fick en bra start i dag men sedan så slappna vi av lite där deras första skott går i mål. Det har varit lite typiskt med denna säsong, att vi inte har lyckats knyta ihop säcken när vi behöver gör det. Jag tycker ändå grabbarna har haft mod och krigat in i det sista. Jag kan inte begära mer än vad jag har fått ut från spelarna, säger Hans Eklund till Dplay.

- Man kan säkert hitta massa saker, jag trodde verkligen att vi kunde lösa det men tyvärr har vi varit lite för dåliga mot lag som Kalmar och Helsingborg i år. Där var vi bra förra året där vi ifjol lyckades göra ett mirakel men det lyckades vi inte med i år. Det straffade oss till slut.

Falkenbergs Carl Johansson om nedflyttningen:

- Det är klart att det är jättetungt. Det är inte bara matchen här i dag, det har varit 30 matcher denna säsong. Det känns som vi har haft marginalerna emot oss hela säsongen. I dag visar hur säsongen har varit. Det tar på de mentala krafterna att ligga där nere (i botten av tabellen). Det har varit många matcher där vi har gått in som i en final. Till slut tappar man energin. Vi kommer gå starka ur det här, ett år i superettan. Jag är övertygad om att Falkenberg kommer att klättra upp igen.