TV: FFF-målvakten spikade igen: "Skönt att visa att man kan spela fotboll på hög nivå"

Hampus Nilsson har fått för en del tveksamma ingripanden under säsongen.

Men mot Östersunds FK spikade han igen.

- Det är skönt att visa att man kan spela fotboll på hög nivå, säger han till C More.