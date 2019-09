TV: Fransson tvåmålsskytt i Norrköpings storseger

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

IFK Norrköping tog under onsdagskvällen emot jumbon AFC Eskilstuna hemma på Östgötaporten och behövde inte mycket tid för att markera avståndet mellan lagen i tabellen. Sead Haksabanovic tog under inledningen av matchen avslut från distans och fick fira 1-0-ledning. Därefter fortsatte laget på samma tema.

Lars Krogh Gerson var kylig från straffpunkten till 2-0 och sedan slog Alexander Fransson till med ett stenhårt distansskott rakt upp i nättaket till 3-0 i halvtid.

- Det där var en projektil. Ett otroligt vackert skott, utbrister C Mores kommentator Daniel Kristiansson i sändningen.

- Det kändes bra när bollen lämnade foten. Det kändes som en bra träff och sedan kollade man upp och såg den segla in i mål, säger Fransson till C More i halvtid om målet.

Norrköping kontrollerade sedan matchen och vann till slut med 4-0. Detta efter ytterligare ett mål av Fransson, hans femte den här säsongen. Därmed är Peking nu på femteplats i allsvenskan. AFC Eskilstuna är fortsatt jumbo i serien.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Lauritsen, Castegren - Krogh Gerson, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Haksabanovic, Skrabb, Nyman.

AFC Eskilstuna: Söderberg - Tsveiba, Björkman, Catic - Kojic, Nalic, Anaba, Hodzic - Loeper, Avdic, Takahashi.