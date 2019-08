TV: Friberg pikade forne lagkamraten efter målet: ”Han hade glömt att jag är farlig därifrån”

Erik Fribergs klassavslut gav Häcken en poäng mot Malmö. Då valde Häcken-mittfältaren att pika förre lagkamraten Johan Dahlin. - Jag frågade om han hade glömt av att jag är farlig därifrån. Det hade han tydligen, säger han i C More.

Häckens möte med Malmö hade det mesta. Två dömda straffar, där den ena domslutet ändrades, samt ett bortdömt mål gav 1-1 mellan lagen. MFF var nära att ta alla tre poängen på övertid, men Oscar Lewickis skott träffade ribban.

- Det var nog en rolig match att se på, kan jag tänka mig. Det var mycket chanser åt båda hållen och en ganska jämn match. och tyvärr får vi inte in första målet i början av andra halvleken som vi hade behövt för att vinna, säger Erik Friberg i C More.

Malmö tog ledningen i matchen när Anders Christiansen rakade in en retur från Peter Abrahamsson, när Häcken-målvakten försökte plocka ner ett inlägg. Han blev då störd av en motståndare men även av Friberg, som hoppade upp i duellen.

- Jo, det är jag som nickar. Jag har inget att göra där nere att nicka och göra. Jag är dålig på huvudet så jag ska hålla mig undan och låta Peter (Abrahamsson) sköta det. Jag hör han inte så jag försöker nicka i väg den, men det är inget vidare, säger Friberg.

Men Friberg fick chansen att revansch sig. Efter en hörna en stund senare kom bollen ut till Friberg vid kanten av straffområdet, där han skickade upp en projektil i ena krysset.

- Det är efter hörna och jag får den. Jag försöker bara träffa mål och det gick vägen, säger Häckenspelaren.

Friberg var också framme vid tidigare lagkamraten Johan Dahlin och pratade efter målet. Mittfältaren passade då på att pika MFF-målvakten.

- Jag frågade om han hade glömt av att jag är farlig därifrån, säger Friberg.

C More: Vad sa han?

- Det hade han ju tydligen, svarar Friberg med ett skratt.

Se målet och intervjun med Erik Friberg i spelaren högst upp.