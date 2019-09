TV: Frölings kanonskott avgjorde - Kalmar vann straffdrama mot ÖFK

Foto: C More.

Östersunds FK tog under lördagen emot Kalmar FF i ett bottenmöte i allsvenskan. Viktiga poäng stod på spel och efter en trevande inledning av första halvlek brakade det till ordentligt med två straffsparkar, en utvisning och ett mål på Jämtkraft Arena.

Kalmar FF-anfallaren Nils Fröling tog sig först in i straffområdet, men blev fälld av Dino Islamovic och fick se motståndaren bli utvisad. Lagkamraten Alexander Jakobsen lyckades däremot inte förvalta straffsparken och sköt över mål.

- Det gick så fort, så jag tänkte inte riktigt, men låg sedan på marken. Det blev inte mål, men jag tror att det var rätt ändå (med straffen), sa Fröling till C More i halvtid.

- Jag brukar ta straffarna, men jag kände att om man blir fälld ska man inte slå straffen, fortsatte han.

Då blev ÖFK i stället inbjudet i matchen med en straff åt rätt ände för lagets del. Simon Kroon föll i en duell med Jesper Manns i straffområdet och rullade sedan själv in 1-0 till hemmalaget och ledning i halvtid. Mittfältaren var däremot inte nöjd med det i halvtid, då han var kritisk till att Islamovic fick rött kort, men inte Manns i Kalmar.

- Det är bra gjort, vi ska ha straff där . Det är straff, men sedan ska de ha rött kort också. Det är helt sjukt, sa ÖFK-spelaren till C More i halvtid.

I andra halvlek fortsatte straffkavalkaden, åtminstone med ytterligare en straff. Thomas Isherwood fick bollen på ena armen efter en hörna och därefter kunde Fröling, som är KFF:s ordinarie straffskytt, rulla in 1-1. ÖFK tryckte sedan på för att återta ledningen, men lyckades inte med det.

- Det är bara att bestämma sig för ett hörn och sätta den så hårt som möjligt i mål, säger Fröling efter matchen till C More.

Fröling slog i stället, i slutet av matchen, till med sitt andra mål för kvällen till 2-1. Det var ett kanonskott från 25 meter och betydde i slutändan seger med samma siffror.

- Det är inget dumt mål. Jag fick en makalös träff. Wow, vilken känsla, säger Fröling om målet och fortsätter:

- Jag kände att jag fick ut mitt spel och just det jag vill göra, men utdelningen kom ganska sent. Jag är nöjd, säger Fröling till C More.

Kalmar har därmed nu fem poäng ner till Falkenbergs FF på negativ kvalplats, men är fortsatt bakom ÖFK i tabellen, som är på tolfteplats, en placering före Smålandsgänget.

- Vi måste inse att vi är inne i en bottenstrid nu och måste ta oss ur den. Vi måste spela bättre än vad vi har gjort, säger ÖFK-spelaren Isak Ssewankambo till C More.

Startelvor:

Östersunds FK: Keita - Haugan, Sonko Sundberg, Isherwood, Ouattara - Pettersson, Hörberg, Amin, Islamovic, Turgott, Kroon.

Kalmar FF: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Agardius - Manns, Söderqvist, Hallberg, Gustafsson, Fröling - Jakobsen, Sachpekidis.