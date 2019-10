TV: Galna avslutningen - Mathisen sänkte Kalmar på stopptid

Fyra mål under matchens sista 15 minuter. Marcus Mathisen sänkte Kalmar till 3-2 på stopptid. Därmed lyfte Falkenberg till kvalplats i bottenstriden. - Jag är stum av beundran, säger FFF-tränaren Hasse Eklund till C More.

Kalmar FF och Falkenberg var inför lördagseftermiddagens match båda inblandat i den allsvenska bottenstriden. KFF hade inför matchen tre poäng ner till Gif Sundsvall på negativ kvalplats, medan FFF hade ett poäng upp till kvalplatsen. Därmed stod viktiga poäng på spel på Guldfågeln Arena.

Kalmar, som strax före avspark gav besked om att York Rafael skulle ersätta Jesper Manns på vänsterkanten i laget, var nära att få utdelning direkt för det bytet. Rafael fick ett bra läge i straffområdet för avslut, men sköt en bit över mål. Falkenberg var samtidigt inte helt ofarligt och i slutet av första halvlek hotade Nsima Peter med ett skott tätt utanför mål. Mycket mer än så var det inte, första halvlek slutade mållös.

I stället kom matchens första mål i andra halvan av tillställningen, som var desto mer händelserik. Romario slog till med ett välplacerat långskott i mål till 1-0 och därmed var KFF där och då klart för spel i allsvenskan 2020. Men Falkenberg ville annorlunda.

Peter stod i den 75:e minuten för en klassaktion genom att först ta ner bollen på bröstet och sedan trycka in 1-1, medan Anton Wede två minuter senare nickade in 2-1, fint framspelad av Karl Söderström på högerkanten. Nu såg FFF ut att vara på väg mot tre poäng, men matchen svängde vidare och lite senare smekte Romario in 2-2 via ribban i mål.

Trots det var matchen långt ifrån över.

Förre Halmstads BK-mittfältaren Marcus Mathisen sköt på stopptid 3-2 och därmed tog Falkenberg tre betydelsefulla poäng i Småland.

- Vi stod och diskuterade (vid 1-0-underläge) om vi skulle gå in i en forceringsfas, där vi hade förberett oss på olika scenarion och sedan fick vi kontakt i matchen. Då kände vi att det stabiliserades lite grann. Jag är stum av beundran för grabbarna. De ger inte upp och krigar. Vi har haft det motigt under säsongen, men visste att vi hade en möjlighet i dag och den chansen försökte vi ta, säger FFF-tränaren Hasse Eklund till C More.

- Jag är så himla imponerad av grabbarna. Vi har slitit med målskyttet och haft det jäkligt tufft. Vi har match efter match åkt på snytingar, men kommer tillbaka och det är typiskt en riktig falkenbergare, att man åker på några snytingar, men sedan kommer tillbaka hela tiden. Vi har inte gett upp, utan hållit ihop i motgångar och krigade oss till en framgång i dag. Jag är nästan tom på ord. Det är oerhört kul, fortsätter han.

Hallandslaget är numera uppe på kvalplats med 22 poäng och två poäng ner till Gif Sundsvall på 15:e-plats och med tre poäng ner till AFC Eskilstuna på 16:e-plats i serien. AFC har dock en match mindre spelad och ställs mot just Falkenberg i sista omgången. Kalmar har samtidigt 23 poäng, en poäng mer än Falkenberg på kvalplats.

- Det är långt ifrån över med fortfarande en match kvar, men nu har vi skaffat oss ett bra läge. Vi kommer att kriga in till den sista blodsdroppen, säger Eklund.

Startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, Agardius, Aliti - Johansson, Romario, Elm, Rafael, York Rafael - Jakobsen, Fröling.

Falkenberg: Brattberg - Karlsson, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Mathisen, Björkengren, Wede - Peter, Chibuike.