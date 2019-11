TV: Ghoddos-affären en faktor i elitlicens-beslutet: "Det ligger oss i fatet"

Under tisdagen kom licensnämnden med besked kring elitlicens för klubbar i superettan och allsvenskan. Alla lag beviljas licens utom ett: Östersunds FK.

ÖFK bedöms inte ha ekonomi för att klara hela verksamhetsåret 2020 och nekas därför den nödvändiga licensen. Om beslutet står fast efter att ÖFK:s överklaganden behandlats innebär det att klubben degraderas till superettan nästa säsong.

Att ÖFK har problem med sin ekonomi är ingen hemlighet. Dessutom finns en potentiell rejäl kalldusch just nu vilande för klubben: Resterna efter försäljningen av Saman Ghoddos.

Nyligen dömde Fifa Ghoddos till fyra månaders avstängning och en bot till Huesca på otroliga fyra miljoner euro. Boten ligger formelltpå Ghoddos, det är han som ska betala enligt beslutet, men hur det kommer att bli i praktiken (ärendet är överklagat till Cas, idrottens skiljedomstol) är inte klarlagt. Risken finns att Ghoddos anser att ÖFK bör vara medskyldigt och att klubben därför kan behöva betala.

- Om det sen är hans ansvar eller om han anser att det är ÖFK:s ansvar, det ligger mellan dem egentligen, sa Fifas presschef Hans Hultman till Östersunds-Posten i samband med att det ekonomiska kravet framförts.

Niclas Lidström är pressansvarig för ÖFK och han säger till Fotbollskanalen att fallet med Saman Ghoddos/Huesca är något som licensnämnden tagit med i sina beräkningar.

- Huesca och Ghoddos-affären ligger oss i fatet eftersom det ligger för nästa säsong. Det har man då tagit upp i de anmärkningar vi har fått, säger Lidström.

Men ni har väl andra skulder också?

- Ja, men där har vi visat en plan på hur vi ska hantera det och att vi kommer få in ett x antal miljoner före årsskiftet, och även hur vi ska hantera en eventuell Ghoddos-affär. Men det räcker inte.

Finns det något nytt i fallet kring Ghoddos?

- Inget nytt, vi får bara avvakta Cas och det kan ta upp till ett år.

Lidström säger att klubben för licensnämnden presenterat en plan för hur klubben ska leva över hela 2020.

- Vi har lagt fram att vi kommer att kapa våra kostnader med 20 miljoner till nästa säsong. Vi får in 10 miljoner extra i tv-pengar nästa säsong och vi har ett antal miljon er på väg in, men vi har dem inte i kassan just nu.

ÖFK har aviserat att man ska överklaga.

Richard Johnsson är ordförande i licensnämnden och han motiverade nämndens beslut för Fotbollskanalen tidigare under tisdagen.

- Vi har fått ett intyg (för hur klubben ska finansiera hela säsongen) men när vi fick det intyget reste det lite frågor och tvivel och gjorde att vi dels hade en skriftväxling och dels kallade dem till ett fysiskt besök i nämnden, där de hade möjlighet att redogöra för sitt case. Efter det mötet har licensnämnden sammanträtt och vägt ihop alla intryck och kommit fram till att det finns ett antal osäkra faktorer som gör att vi vid en samlad bedömning anser det som uppenbart orealistiskt att allt det här ska falla på plats. Därmed så kommer vi till slutsatsen att man inte kommer klara driften för hela säsongen.